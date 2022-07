Pan: hay acuerdo de precios nacional, qué pasa en San Juan

El secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, acordó con el sector panadero garantizar el kilo de pan entre $320 y $340. En San Juan, ya existe ese precio y los panaderos aseguran que hacen los mayores esfuerzos por mantenerlo pero no pueden asegurar que no suba, dada la inflación.

"Nosotros estamos muy lejos de Buenos Aires, no podemos apegarnos a los que están diciendo porque hablan de $320 el kilo y nosotros no tenemos los precios tan caros. En sí son elevados pero comparados con lo que son en Buenos Aires, no", explicó el referente de la Asociación de Panaderos de San Juan, Manuel Rodríguez.