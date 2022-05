El precio del pan escaló en San Juan más del 50% en un año ¿y los subsidios?

En lo que va del año el precio del pan en San Juan acumula un 12% de aumento, si se compara con mayo del año pasado la suba superó el 50% y si bien lleva 40 días sin cambios, no garantizan que se pueda mantener por mucho tiempo más, según dijo el Presidente de la Cámara de Panaderos de San Juan, Manuel Rodríguez. En este contexto de incertidumbre por la imparable inflación, días atrás Nación lanzó el llamado fideicomiso del trigo que se propone subsidiar la harina, para evitar que el precio alto del cereal a nivel internacional pegue de lleno en el valor de la panificación argentina. Pero a San Juan parece que no llega este precio subsidiado porque son "pocas" las panaderías locales que operan con los molinos que adhirieron a los subsidios a nivel nacional, según explicó el referente.

Según los datos de la entidad, en San Juan hay unos 1.200 panaderos registrados, mientras que se presupone que empleados se calcula un promedio de 7 por panadería, con lo que se estima que pueden ser arriba de los 8 mil. Esta cifra es difícil de conocer porque hay muchos emprendimientos familiares, y "propietarios empleados".

Estas empresas familiares son las que pueden hacer diferencia con el precio, ya que no cuentan con estructuras de trabajadores. Por eso hoy el precio del pan aconsejado por la Cámara local asciende a $250 por kilo, pero se puede conseguir por $110 en algunos lugares. "Lo que no está pasando es que no tenemos plata ahorrada para cambiar maquinarias o mantener vehículos. Antes se podía guardar, hoy con la falta de crédito es imposible. Llevamos 5 ò 6 años que no conseguimos hacer un ahorro", se lamentó Rodríguez. "El precio del pan no está asegurado que se pueda mantener y llevamos 40 días sin modificaciones", expresó.

Subsidio a la harina que no llega

Con la salida de Roberto Feletti de la secretaría de Comercio Interior y la llegada de Guillermo Hang, hombre del ministro de Economía, Martín Guzmán, llegó el lanzamiento del fideicomiso del trigo, cuyo objetivo es subsidiar la harina. Recién se puso en funcionamiento días atrás y entraron apenas tres molinos, que ya recibieron el anticipo correspondiente según el contrato. Se trata de Molino Cañuelas, Molinos Florencia y Molisud; los dos primeros pertenecen al mismo grupo económico, mientras que el tercero es un pequeño molino de Jacinto Arauz.

"Tengo entendido que han sido solo 3 molinos que han recibido subsidios. El problema es que si venías comprando te venden subsidiada la harina pero como el cupo es bajo no te venden si querés comprar desde ahora. Ellos tienen sus clientes fieles. En San Juan yo no trabajo con ellos y son pocos los que trabajan con ellos. Son de Buenos Aires", aseguró Rodríguez en diálogo con Tiempo de San Juan. En el caso de Rodríguez, compra la harina en molinos de Córdoba que tienen el "precio de mercado normal". Paga hoy la bolsa de 25 kg a $2000, con subsidio la bolsa baja a unos $1.600, "lo que resulta interesante" para que se pueda trasladar a una baja al precio del consumidor final, opinó el panadero sanjuanino. Lamentablemente en San Juan no llega todavía.

¿Y el consumo? Según el especialista, "cuando se aplica un aumento, el consumo baja inmediatamente pero se recupera a los 10 días". No obstante, contando de 5 años atrás hacia ahora, el consumo de pan en San Juan bajó más de 20%, sobre todo en panificación elaborada como facturas y masas finas.

¿Cuál es la solución? "Lo que más beneficiaría sería potenciar a la pequeña y mediana empresa, que trabaje más libremente. Hoy hay mucha, ley, control que no deja invertir, si tengo que abrir una panadería los costos se empiezan a ver por otro lado. A nivel provincial nos dicen que el problema es nacional y a nivel nacional nos dicen que es internacional. El costo laboral es alto pero no es alto el costo salarial, el trabajador no gana mucho, lo que alto es seguros, leyes sociales, posibles juicios, todo ese gasto es altísimo", aseguró Rodríguez.