jueves 13 de noviembre 2025

Reacción

Naturgy respondió al EPRE por Calingasta: anuncia obras y mejoras en la red eléctrica

Luego de haber sido intimada por el EPRE por la mala calidad del servicio, la distribuidora anuncia que en diciembre lanza un plan de obras en Calingasta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Se terminan los cortes de luz? Naturgy informó que comenzará en diciembre tareas de poda y modernización en Calingasta, tras la intimación del EPRE por la calidad del servicio eléctrico.

¿Se terminan los cortes de luz? Naturgy informó que comenzará en diciembre tareas de poda y modernización en Calingasta, tras la intimación del EPRE por la calidad del servicio eléctrico.

Después de los reclamos vecinales y la intimación del EPRE, Naturgy salió a aclarar el panorama en Calingasta. La empresa aseguró que ya tiene en marcha un plan de obras y mantenimiento para mejorar la red eléctrica, con trabajos que arrancarán en diciembre y la incorporación de nuevas tecnologías para monitorear el sistema en tiempo real.

“Como parte de los planes de inversiones y de mantenimiento preventivo, se están implementando diversas acciones destinadas a reforzar la infraestructura eléctrica del departamento”, informó la distribuidora a través de un comunicado.

El plan, según explicó la compañía, forma parte de un programa integral de mejoras que incluye la incorporación de nuevas tecnologías, la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo y ampliaciones de infraestructura para consolidar la continuidad del servicio.

Que hará en Calingasta

  • Como primera acción, a comienzos de diciembre se iniciarán tareas de poda en distintas zonas del departamento, dentro del plan de mantenimiento de líneas y redes de media tensión.
  • En paralelo, Naturgy adelantó que trabaja en la incorporación de las Estaciones Transformadoras de Calingasta, Tamberías y Barreal al sistema SCADA, una tecnología que permite supervisar y controlar la red eléctrica en tiempo real.
  • “Estas acciones buscan optimizar la confiabilidad y la estabilidad del servicio eléctrico en la zona, beneficiando directamente a los usuarios residenciales, comerciales e industriales”, destacó la empresa.

La respuesta de Naturgy se produce luego de que el EPRE emitiera la Resolución N° 0987/25, mediante la cual intimó a la distribuidora a ejecutar un Plan de Remediación Obligatorio y Vinculante por incumplimientos en los estándares de calidad y continuidad del servicio en Calingasta, donde se detectó una mayor cantidad y duración de cortes respecto del promedio provincial.

