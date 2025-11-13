jueves 13 de noviembre 2025

La Provincia transferirá fondos FODERE a municipios con un aumento histórico: cuánto a cada comuna

Los intendentes están a punto de recibir los recursos del Fondo de Desarrollo Regional para obras de infraestructura, seguridad y desarrollo productivo. Cuánto le toca a cada departamento.

Los municipios usan el FODERE para obras públicas muy pedidas en sus comunas. Marcelo Orrego dijo que están a punto de enviarlos. &nbsp;

El Gobierno de San Juan iniciará en estos días la transferencia de una cifra histórica a los municipios en concepto del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE) edición 2025. Según conoció TIEMPO DE SAN JUAN, la cifra a destinar es de $17.119.856.207 a los municipios de la provincia para la ejecución de obras. Este monto representa un incremento del 289% respecto al año 2024, cuando se distribuyeron $4.389.322.316, marcando un fuerte impulso a la inversión pública local.

El Fondo de Desarrollo Regional (FODERE) tiene como objetivo promover el desarrollo económico, productivo, industrial, turístico y urbano en los distintos departamentos de la provincia.

A través de este mecanismo, cada municipio puede planificar y ejecutar obras que fortalezcan su infraestructura, mejoren la calidad de vida de los vecinos y generen empleo local.

Para acceder a estos fondos, los municipios deben adherir y cumplir con las normas establecidas en el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, que garantiza una gestión transparente y ordenada de los recursos públicos.

Las reglas fiscales que deben cumplir los municipios se refieren básicamente a que los gastos públicos corrientes no deben crecer por encima de la inflación, la cantidad de empleados debe ir en línea con el crecimiento de la población. Además, los servicios de la deuda pública no deben ser superiores al 10% de los recursos corrientes.

Entre los destinos previstos para esta inversión se destacan proyectos de infraestructura básica, pavimentación, mejoramiento urbano, obras de agua y saneamiento, recuperación de espacios públicos, desarrollo turístico y fortalecimiento de sectores productivos locales.

Destinos de los fondos por departamento

ALBARDON

• Monto Asignado: $731.017.860,06

• Proyecto Principal: Mejoramiento de Cementerio Municipal: Remodelación de Sanitarios, y Conjunto Deportivo Las Lomas (Cierre Perimetral, Playón, Grupo Sanitario, Vivienda del Encargado).

• Coeficiente: 4,27%

ANGACO

• Monto Asignado: $501.611.786,88

• Proyecto Principal: Proyecto de Cordón, Cuneta e Iluminación en Calle 9 de Julio, Calle Sarmiento, y calle Troncal Principal - Barrio Pte. Perón, entre otros

• Coeficiente: 2,93%

CALINGASTA

• Monto Asignado: $532.427.528,05

• Proyecto Principal: Proyecto de Iluminación LED y Remodelación de Plazas (933 luminarias), entre otros.

• Coeficiente: 3,11%

CAPITAL

• Monto Asignado: $2.174.221.738,34

• Proyecto Principal: Rehabilitación Plaza Salvador María del Carril (Plaza Desamparados), Plaza Gertrudis Funes, y Boulevard Avda. Córdoba, entre otros.

• Coeficiente: 12,70%

CAUCETE

• Monto Asignado: $861.128.767,23

• Proyecto Principal: "PARQUE DE LOS NIÑOS".

• Coeficiente: 5,03%

CHIMBAS

• Monto Asignado: $1.518.531.245,60

• Proyecto Principal: Polideportivo Municipal Cubierto, entre otros

• Coeficiente: 8,87%

IGLESIA

• Monto Asignado: $544.411.427,40

• Proyecto Principal: Ampliación Red de Alumbrado Público, Construcción de 2 (dos) Polideportivos, y Equipamiento de Plaza Angualasto.

• Coeficiente: 3,18%

JACHAL

• Monto Asignado: $623.162.765,95

• Proyecto Principal: Puesta en Valor Av. 25 de Mayo y veredas en distintos distritos.

• Coeficiente: 3,64%

9 DE JULIO

• Monto Asignado: $573.515.182,95

• Proyecto Principal: Cierre perimetral de playones deportivos (Las Chacritas, Villa Fiorito, Alto de Sierra, La Manadita).

• Coeficiente: 3,35%

POCITO

• Monto Asignado: $1.172.710.150,21

• Proyecto Principal: Construcción de 5 Playones Polideportivos.

• Coeficiente: 6,85%

RAWSON

• Monto Asignado: $1.854.080.427,27

• Proyecto Principal: Refacción Integral Plaza Barrio Belgrano, Refacción Integral Plaza de los Niños, y Recambio de Luminarias de Sodio a LED (2144 unidades).

• Coeficiente: 10,83%

RIVADAVIA

• Monto Asignado: $1.453.475.792,01

• Proyecto Principal: Pavimentación y Repavimentación de Vías en diversos barrios y calles.

• Coeficiente: 8,49%

• SAN MARTIN

• Monto Asignado: $568.379.226,09

• Proyecto Principal: “PLANETARIO HIPATIA”.

• Coeficiente: 3,32%

• SANTA LUCIA

• Monto Asignado: $1.138.470.437,79

• Proyecto Principal: “PLAN DE MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO” (533 unidades).

• Coeficiente: 6,65%

SARMIENTO

• Monto Asignado: $749.849.701,89

• Proyecto Principal: Construcción de 7 Playones Deportivos.

• Coeficiente: 4,38%

ULLUM

• Monto Asignado: $421.148.462,70

• Proyecto Principal: Paseo Peatonal Barrio Grimalt, Alumbrado Público Aviadores Españoles, Intervención Urbana V° Santa Rosa, e Iluminación Plaza San Martin.

• Coeficiente: 2,46%

• VALLE FERTIL

• Monto Asignado: $482.779.945,05

• Proyecto Principal: Playones Deportivos, Cordón Cuneta, Banquina Lateral y Veredas de Hormigón, y Alumbrado Público (242 unidades).

• Coeficiente: 2,82%

• 25 DE MAYO

• Monto Asignado: $731.017.860,06

• Proyecto Principal: Construcción de Asfaltos Urbanos en Villa Santa Rosa.

• Coeficiente: 4,27%

ZONDA

• Monto Asignado: $487.915.901,91

• Proyecto Principal: Cierre Perimetral y Construcción de vestuarios/sanitarios, Banco de Suplentes y Tribuna en cancha de Hockey, Cierre Perimetral y Construcción de Sanitarios en Polideportivo Barrio Conjunto I y II, e Iluminación LED (350 unidades).

• Coeficiente: 2,85%

Marcelo Orrego había adelantado esta semana que "el FODERE está en camino y se le va a otorgar a todos los municipios que han cumplido reglamentariamente con todos los objetivos que la ley dispone".

Este desembolso millonario, destinado a los intendentes de los 19 departamentos, es clave, ya que estos recursos, complementando la coparticipación municipal, aseguran fondos y otorgan mayor previsibilidad para la ejecución de proyectos. El FODERE tiene un destino particular: ir a obras que permitan el desarrollo de los distintos municipios en áreas económicas, productivas, turísticas y de urbanización.

La cifra de casi $17.200 millones para la edición 2025 evidencia un crecimiento sin precedentes en la asistencia a las comunas.

Cabe destacar que en la gestión actual, los recursos del FODERE se entregan bajo la condición de que los municipios cumplan con las Reglas Fiscales establecidas en la Ley Provincial de Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal. Las obras que los jefes comunales han priorizado con estos fondos generalmente están relacionadas con el aumento de la seguridad a través de iluminación y pavimentación, así como con el desarrollo deportivo, la construcción de playones y espacios recreativos y plazoletas.

El FODERE, según destacan desde Casa de Gobierno, complementa el Plan de Pavimentación provincial que está en marcha desde 2024 con asistencia 100% de fondos provinciales a las comunas para asfaltos que priorizan los intendentes.

Dejá tu comentario

