Mercado inmobiliario sanjuanino: poca oferta, amplia demanda y la nueva tendencia

Para algunos conseguir el “hogar ideal” para mudarse y comenzar a vivir puede parecer un horrible dolor de cabeza. Si bien hay oferta en el mercado inmobiliario, no se compara como años anteriores. Para resguardarse, los propietarios que trabajan con inmobiliarias prefieren llevar el inmueble a la venta, alquiler para local comercial o manejarlo de manera particular. Los precios son cada vez más elevados, los sueldos más ajustados y para algunos el sueño de vivir solos o independizarse parece cada vez más lejano.

Los agujeros en la segmentación de tarifa que golpea a los inquilinos sanjuaninos

“En lo habitacional es amplio el pedido de departamentos de uno o dos dormitorios, que son los más solicitados para quien está empezando a alquilar y buscan zonas en Rivadavia, Santa Lucía o Capital. La segunda gran demanda es casas, que lamentablemente hay muy poco en oferta y la mayoría de las inmobiliarias tenemos listas de espera para gente que quiere alquilarlas”, señaló a Tiempo de San Juan Pablo Domínguez, presidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan.

A la falta de oferta y el aumento de la demanda se suma una nueva tendencia que desde hace un tiempo a esta parte han comenzado a notar desde el sector. Tanto Turell como Domínguez señalaron que muchos interesados, al comunicarse con las inmobiliarias, en vez de buscar en base a cantidad de habitaciones, tipo de inmueble o zona lo hacen mirando sus ingresos. “La gente busca más por lo que puede pagar que por la vivienda en particular. Encima que hay poca oferta, el interesado debe encontrar algo acorde a su bolsillo y cada vez se reduce más el margen de búsqueda”, señaló Domínguez.

La oferta de alquileres se ha parado en San Juan.

Si bien el mercado relacionado al alquiler está complicado, tanto desde la Cámara Inmobiliaria como los Corredores Inmobiliarios señalan que la venta ha mejorado, no en los índices esperados, pero se ha registrado un leve ascenso en los números. Mauricio Turell comentó que por lo general pequeños ahorristas o familias sanjuaninas que han tenido un ingreso inesperado por la venta de un vehículo o similar deciden invertir en la compra más que nada de un terreno. “Si bien hemos notado un aumento en venta de casas y departamentos, se mueve más la venta de terrenos, donde el valor promedio es de dos millones, pero todo depende de la zona”, dijo.

A futuro desde el sector no avizoran que el panorama cambie. “Mientras se siga con la ley actual vigente el panorama no es alentador. Lamentablemente vemos que la inflación aumenta día a día con esta ley, digamos que continúa perjudicando a todas las partes y mientras no se solucione el panorama no va a cambiar”, finalizó Domínguez.