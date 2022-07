Alerta por la falta de oferta de alquileres en San Juan

"Lamentablemente tenemos que decir que nuestra actividad se ha visto reducida con la situación económica, que complica la compra venta de inmuebles y alquileres", dijo el empresario en diálogo con Radio Colón. "Esperemos que no dure tanto, ojalá las nuevas autoridades sirvas", se esperanzó,

Para Turell, todos estos cambios a nivel nacional generan esta situación de incertidumbre y la compra-venta de inmuebles que venía con cierto empuje, se ha quedado "estancada". Pero lo más complicado son los alquileres.

"Lo que más se paró es la oferta de alquileres, no hay oferta en San Juan, y entendemos que se va a agudizar la situación. Es la más fuerte problemática y nos cuesta revertirlo, convencer al inversor, propietario de que saque el inmueble de la venta y lo ponga en alquiler", afirmó. Esto, ya sea por las complicaciones con la nueva ley de alquileres como por la inestabilidad económica, apuntó.

Sobre los precios de los alquileres, Turell reconoció que "lamentablemente tenemos valores que no son acordes a un salario, muchos dicen que es porque apuntan a la actividad minera pero no es así, la mayor demanda está en viviendas familiares con salarios provinciales y no las podemos conseguir, ahí es donde más se nota".

La dolarización está muy presente, ya que según el empresario, hace más de 6 meses los precios de casas, departamentos y terrenos están puestos en dólares, no obstante la operación se hace con pago en pesos. "Todo se termina cerrando la operación con el pago en pesos, obviamente se hace en dólares para custodiar un poco la espalda y no quedarse por debajo de los precios que pueda haber de mercado, pero también sucede que cuando aumenta de golpe el dólar muchas veces el vendedor no interpreta que uno debe retasar el inmueble. Esta incertidumbre hace que estemos estacionados en esta situación", aseguró.

La única solución que daría consecuencias inmediatas, analizó el empresario, es la ley de alquileres que "estamos bregando para que se modifique en lo que es que las partes pacten libremente la actualización del alquiler, hoy la ley marca que debe ser anual pero si pudieran acordar las partes aunque sea una actualización semestral, garantizamos que la oferta inmobiliaria sea mucho mayor y empezamos a solucionar el problema".