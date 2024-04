Mendoza se suma a la importación de vinos, ¿qué harán las bodegas de San Juan?

Para importar vino, sea cualquier volumen, las bodegas deben solicitar autorización al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Ese es el caso de al menos dos establecimientos de la vecina provincia que habrían iniciado los trámites, de acuerdo a lo que reflejan medios mendocinos. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan, Mario Pulenta, confirmó a Tiempo de San Juan que al menos hasta el momento no tienen conocimiento sobre bodegas locales con intenciones de traer vino desde afuera.

“No sé si hay bodegas que hayan solicitado la autorización para importar, pero en la Cámara no tenemos información de bodegas locales que vayan a importar vino. Que yo conozca, San Juan no importa generalmente, salvo Peñaflor que como grupo tiene bodegas en Mendoza y en San Juan. No conozco que haya otra que siga esta línea”, remarcó Pulenta.

En la misma línea se expresó Gustavo Samper, quien preside la Cámara Vitivinícola de la provincia. Al respecto mencionó: “No tengo información que alguna bodega de San Juan en particular haya pedido algún tipo de importación. Creería que ninguna llegaría a eso, pero luego se ven las necesidades de los negocios. En este momento creería que no, pero luego se en cada uno”, aseguró.

Por otro lado, si bien no es información oficial correspondiente a Peñaflor, el run run que hay en el sector es que gran parte de los 4 millones de litros de vino genérico que lleguen desde Chile se enviarán a la planta que el grupo tiene en San Martín.

Tanto Pulenta como Samper coincidieron en que, pese a que no haya bodegas locales que se sumen a la ola de importaciones, que lo haga Mendoza afecta al sector, ya que varias empresas compran tanto vino a granel como uvas sanjuaninas para sus producciones. “El mercado es uno solo, y todo repercute en todos lados. La importación de vinos en Mendoza afecta a la producción local”, subrayó Pulenta.

Si bien se indagó en el INV para conocer si hay bodegas locales que hayan iniciado los trámites para importar, no hubo respuesta al respecto.

Viñateros, productores y bodegueros, en alerta por la importación de vinos

Tras la autorización del INV, habilitando la importación de vinos, y la confirmación del Grupo Peñaflor del ingreso de 4 millones, desde distintos sectores relacionados a la actividad manifestaron su preocupación y alerta en un comunicado difundido en las últimas horas.

En el mismo señalan la “firme oposición ante los intentos de importación de vino”. Además, aseguran que hay stock de vino genérico en el país, por lo que su importación bajo ese argumento (que es el utilizado por el Grupo Peñaflor) no es del todo cierto.

“Estas acciones impactan negativamente en el sector viñatero de Mendoza, San Juan y el resto del país, afectando la economía y el sustento de numerosas familias productoras”, puntualizaron en el comunicado firmado por la Federación de Viñateros de San Juan, Asociación de viñateros independientes de San Juan, la Mesa Vitícola de San Juan, la Asociación de Productores del oasis este de Mendoza, la Asociación de Viñateros de Mendoza, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este; y la Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo del Valle de Tupungato.