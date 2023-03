Mejora salarial: qué pasará con contratados y ¿habrá ayuda para municipios?

Los primeros dependen de los municipios y desde el Ministerio de Hacienda dijeron que no hay ningún salvataje definido. "Los municipios son autónomos, ellos generan sus propios acuerdos salariales que pueden ser superiores o inferiores a lo que ofrece la Provincia. Tienen sus propios recursos que reciben a través de la coparticipación federal de impuestos, la provincia va a tener que redefinir el presupuesto. Es posible que ellos deban hacer lo mismo. Por lo general ellos acompañan o dan los mismos incrementos que da la provincia, en su mayoría, en otras oportunidades cuando ha habido un incremento fuera de lo normal, la provincia los ha ayudado, ya sea con una ley especial o con el Fondo de Emergencias Municipal, pero en esta oportunidad todavía no tenemos nada definido. No digo ni que sí ni que no, por ahora deberán hacer frente con sus propios recursos. Veremos si más adelante puede haber o no alguna ayuda, en este momento no hay nada decidido al respecto", respondió sobre el asunto el secretario de Hacienda provincial, Gerardo Torrent, en diálogo con Tiempo de San Juan.