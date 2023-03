Gobierno liquidará sueldos con el adelanto del 71% a septiembre

Cuando se cumple el 11vo día de protesta de los Docentes Autoconvocados desde el inicio del ciclo lectivo, el Gobierno dio por cerrada la conversación con este sector y tomó la decisión de liquida sueldos con la última mejora propuesta, que implica adelantar tramos de manera que se cobre con un 71,1% a septiembre y no en noviembre como estaba previsto en la paritaria. Para ejecutar legalmente esta medida, se reabrirán las paritarias docentes y la mesa de negociación con el resto de los gremios no docentes.

Conflicto docente Autoconvocados, divididos: una parte irá al paro y otra no

Torrent dijo que es una decisión oficial ya tomada. "La negociación con los Autoconvocados está totalmente cerrada, se hizo esta oferta y ellos cambiaron la propuesta, ellos pedían inicialmente el adelantamiento de 20% y se trabajó con eso, después pidieron también adelantar el 10% de septiembre, pero ya les habíamos comunicado que la oferta era nuestro máximo esfuerzo", analizó el funcionario.

Esta mejora se aplicará a toda la administración pública, de acuerdo a lo dicho por Torrent. "Obviamente por este acuerdo recibimos pedidos y lo vamos a tener que replicar en todos los gremios. Por eso reabriremos paritaria para adelantar este tramo de noviembre a abril", destacó. Todavía no hay fecha concreta pero dijo que la convocatoria a los sindicatos docentes y no docentes es inminente y se dará en estos días. No será para negociar sino para darle un marco legal a esta mejora que representa el adelantamiento del tramo de noviembre a abril y julio. Esto, porque se cambió lo ya firmado en paritaria con los gremios, atendiendo al reclamo de los Autoconvocados.

Pasando en limpio, en la paritaria original cerrada el 27 de febrero, se acordó con los sindicatos que en marzo se alcanzará el 41,1 %, acumulado (enero 5,1%; febrero 6% y 30% marzo 2023), en septiembre se sumaría un 10 % y en noviembre un 20 %, con una revisión en julio. Ahora, tras la charla con Autoconvocados, se aplicará así: 41,1 % en marzo, un 10 % de aumento en abril, un 10 % en julio (totalizando un 61,1 % a julio) y 10 % en septiembre. Se mantiene lo resuelto en paritarias de actualizar los salarios un 5 % por sobre la inflación.

Reasignación de partidas

Torrent dijo que empieza a tener impacto el 10% nuevo desde abril y otro desde julio lo que implica un desembolso extra para el Estado de 13.500 millones de pesos anuales. "La provincia no tiene los recursos, debemos redistribuir partidas y revisar objetivos de cada uno de los ministerios. Hay obras que seguirán y otras que corremos riesgo que no se empiecen. La obra pública es lo último que queremos tocar, primero analizaremos modificar todo lo que se pueda de otras áreas", remarcó el funcionario. "Veremos áreas una por una, y vamos a analizar cuáles objetivos se tienen que cumplir sí o sí", agregó.

Para reasignar partidas, dijo Torrent, se analiza si se necesita una modificación presupuestaria por ley. Se está estudiando cómo se puede manejar legalmente.

Con estos cambios, la grilla salarial estatal sanjuanina "a marzo va a quedar en casi 20 mil millones de pesos cuando estábamos en 13 mil millones. El 41% nos conlleva casi el 80 % de recursos de coparticipación mensual y en gastos del personal anual del presupuesto implica alrededor de un 66 % y ahora con este aumento más todavía", aseveró.

El secretario de Hacienda remarcó que "damos por cerrado este tema, entiendo que la mayoría de los docentes va a ir a dar clases hoy". El secretario de Hacienda remarcó que "damos por cerrado este tema, entiendo que la mayoría de los docentes va a ir a dar clases hoy".

De acuerdo a los números, estos 13.500 millones son el costo anual que va a implicar sobre el acuerdo inicial que insume 65.000 millones de pesos. Es decir que para aplicar los incrementos de este año, el Estado deberá desembolsar 78.500 millones de pesos anuales. Torrent dijo que "lo que corresponde a marzo ya lo estamos liquidando".

¿Y el descuento de los días de paro?

Respecto del descuento de los días de paro, el funcionario ratificó que hasta hoy se respeta el acuerdo conversado con los Autoconvocados de que se gestionará con los gremios el no descuento. Es decir, los docentes que este miércoles hagan paro tendrán descuento de todos los días no trabajados, y los que vuelvan hoy a clases no tendrán descuento de los días de paro. El secretario de Hacienda dijo que el compromiso es gestionar con los gremios "porque los pedidos deben venir desde ellos, esa la vía institucional. Lo que se dio con Autoconvocados es una excepción a la cuestión legitima e institucional, en el marco de esta situación que se seguía extendiendo el gobernador nos pidió que hubiera comunicación con sectores de Autoconvocados para descomprimir el conflicto".

Torrent se mostró esperanzado en que se normalice hoy el dictado de clases. "Hoy volvían a clases, ayer la mayoría estaba decidiendo eso y un pequeño grupo quedó en justarse hoy a las 8,30 en el Centro Cívico, pero entendemos que es un grupo minoritario". Aclaró que "el proceso de descuento va a seguir su curso. uno por uno de los docentes por un filtrado de novedades".