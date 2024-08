Luis Caputo: "La salida del cepo ya llegará, no hay que preocuparse si se sale un mes antes o un mes después"

Luis Caputo relativizó este viernes las inquietudes sobre la fecha en la que se saldrá de las restricciones cambiarias. "La salida del cepo ya llegará, no hay que preocuparse si se sale un mes antes o un mes después", dijo el ministro de Economía en un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Además, alentó a los empresarios a invertir y los estimuló a sumarse al blanqueo: "Si no van a blanquear, no se quejen".

“Por supuesto que a todos nos agarra ansiedad y nos gustaría estar sin cepo, creciendo, y generando mas empleos, pero hay que tener paciencia y comparar contra lo que podría haber sido no contra ideales que no existen”, dijo Caputo sobre las restricciones cambiarias.

“Apoyen este proceso”, siguió el ministro de Economía ante su audiencia. “Es un cambio de largo plazo, no importa si salimos del cepo un mes antes o después. Lo importante es que vamos a salir”. Animó a no mirar el cuándo, ya que -dijo- “no hay fecha” estipulada para el final del cepo, sino el cómo. “Sepan que vamos a salir bien y todo esto se va a solucionar. Mientras ustedes entiendan eso, la recuperación va a ser más fuerte y rápida Eso nos va a dar superavit fiscal, nos va a sobrar plata y este gobierno ahí va a bajar impuestos. Les va a sacar el pie de la cabeza al sector privado, esa va a hacer la forma de ganar competitividad”, afirmó.

Entre esas promesas, vaticinó que cuando sobre plata quitarán impuestos que consideró recesivos y eso permitirá ganar competitividad.

"La forma de ganar competitividad es sacando el impuesto al cheque, sacando Ingresos Brutos, sacando el doble IVA y el millón de cosas que les cobramos, que no se ni cómo hacen para subsistir, pero les pido que nos apoyen que cuando tengamos la plata vamos a sacarlos a todos esos impuestos y ustedes van a ganar mucha más competitividad y sus empresas van a ganar más plata", señaló.

Luego aprovechó las inquietudes del público que le transmitió el coordinador de la charla, el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris . Allí profundizó su planteo sobre el cepo e hizo hincapié en que no hay una fecha para la liberación del mercado de cambios.

"Hoy es mucho más opinable que en diciembre pero todavía no están dadas las condiciones. Tenemos problemas de stock, problemas de flujo... Y como este es un proyecto de largo plazo, no hay que preocuparse si se sale un mes antes o un mes después. La salida del cepo ya llegará", dijo Caputo.

También se refirió al blanqueo que lanzó el gobierno de Javier Milei. "Hubo razones sobradas durante todo este tiempo para evadir impuestos, estar en el sector informal, eludir, estamos de acuerdo, pero si queremos construir una Argentina nueva es una oportunidad para todos", introdujo el asunto.

Y luego arengó a los empresarios a sumarse al blanqueo: "No digo que es un deber el blanqueo porque es opcional, pero a la gente que me pregunta le digo mirá, si no vas a blanquear no te quejes. Está todo el mundo haciendo un esfuerzo fenomenal, es el momento para hacerlo".

"Vamos a ver una recuperación que va a sorprender a muchos"

Al insistir en su mirada optimista del futuro para pedirle apoyo a los empresarios, Caputo aseguró que la economía "está creciendo" y "se va a seguir profundizando".

"Ya estamos creciendo, es cierto. Creemos que el crecimiento se va a seguir profundizando desde la demanda agregada porque está aumentando la masa salarial. Los salarios es el tercer consecutivo que le ganan a la inflación. Las jubilaciones desde que asumió Milei están 5% en términos reales", destacó.

Y en esa línea agregó: "Creemos que la economía tocó su piso entre abril y mayo, ya ha pegado la vuelta y en la medida que consolidemos la baja inflacionaria y en la medida que los salarios se siguen recuperando vamos a ver una recuperación que creo que va a sorprender a muchos".

FUENTE: Clarín