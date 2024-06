Luis Caputo dijo que la inflación de mayo fue menor al 5% y adelantó que bajará el impuesto PAIS si se aprueba la Ley Bases

“Creo que hace no mucho más de dos meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, ‘no, pero no puede bajar del 7%′. Bueno, está por debajo del 5 por ciento. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda en una entrevista con LN+.