Los rebusques de los salones de eventos sanjuaninos para hacerle frente a la inflación

Que el precio de algo se mantenga en el tiempo parece una utopía y es por eso que en distintos rubros buscan las todas las opciones viables para no perder clientes. Uno claro ejemplo es lo que sucede en el mundo de los eventos sociales familiares, donde todo se encarga y compra con tiempo, pero desde el sector que nuclea los salones de eventos es cada vez más difícil sostener los valores o generar un presupuesto.

“Si bien todos los años hay una baja, este año se notó un poco más, debido a los aumentos en los precios y a la incertidumbre que hay en relación a poder dar presupuesto a futuro. En lo que es temporada alta hay más afluencia de clientes interesados, hay muchas fechas vendidas, porque están las típicas fiestas de egresados y empresariales que nunca dejan de hacerse, pero en cuanto a lo que es precio se ha notado la suba en lo que es comida y bebida. El no poder dar un precio fijo o ni siquiera estimado, porque todo cambia mes a mes, hace que sea difícil dar un presupuesto a largo plazo en estos momentos”, aseguró la empresaria.

Actualmente, en promedio, el alquiler del salón sin ningún servicio adicional está costando alrededor de 150.000 pesos. Si se incluyen servicios adicionales como iluminación, decoración básica, menú estándar y sonido, el costo puede elevarse entre 250.000 y 280.000 pesos, pero todo dependerá de cada salón.

Ante este panorama, la incertidumbre y el riesgo de perder clientes, los empresarios del sector han implementado distintas alternativas para seguir activos.

Una de las opciones que ofrecen es pagar la totalidad del salón al momento de la contratación, congelando de esta manera el precio, lo cual puede resultar una ventaja para aquellas familias que ya tiene una fecha definida y cuentan con el dinero ahorrado para la fiesta.

Hay otros espacios donde, al momento de firmar el contrato, se establece una actualización del precio mensual, en promedio del 5%, pero en realidad el número final depende de cada salón. Esto significa que el dinero que restará cancelar para la contratación vendrá con un incremento, pero teniendo en cuenta que la inflación no baja del 6% desde que comenzó el año, de continuar con esta tendencia la familia no pagaría tanto, y los empresarios se aseguran de no perder y cubrir todos los costos.

Una modalidad que se sumó este año es la dolarización de los precios. Al respecto Natalia comenta: “Muchos han optado por dolarizar y al día del evento queda el mismo precio del dólar, pero hay que ver cuál es el valor el día del evento. Por ahí hay gente que ahorra en dólares y les conviene esto porque el precio se congela”. Esto significa que si, por ejemplo, la contratación del salón es de 200 dólares hoy, pero el evento es en diciembre, se congela a ese mismo valor, pero lo que variará es el valor que el dólar blue tendrá a fin de año. “La dolarización en los precios se implementó este año para que no se pierda, pero a muchos clientes les asusta hablar de precios en dólares. El 30% de los clientes dolariza, el resto no”, señala.

Cabe recordar que detrás de un salón de eventos hay un universo de trabajadores de distintos rubros, como gastronomía, servicio de mozos, sonido, iluminación, Dj´s, decoración, entre otros. Estos trabajadores se vieron muy afectados durante la pandemia por la falta de eventos. Ahora deben hacerle frente a la inflación y para ello buscan brindarles a los clientes distintas alternativas con tal de firmar contrato, ya que como señala Natalia, no tener eventos significa ir a pérdida y que mucha gente se quede sin trabajo.