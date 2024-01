Los créditos del IPV, suspendidos mientras recalculan los montos: cuándo se reactivan

Al respecto, la titular del área, Elina Peralta, aseguró en diálogo con Diario de Cuyo que, esperan que en unos tres meses las operatorias se reactiven. Mientras tanto, no se puede iniciar trámites para nuevos créditos. En tanto que, quienes ya habían realizado la solicitud pero aún no recibían la aprobación deberán esperar hasta que se reactive el sistema.

Según explicó la funcionaria, por el aumento de precios los créditos “estaban cubriendo nada más que la mano de obra y no el 80 por ciento de la construcción, como era el espíritu de estas operatorias". Por eso, consideraron necesario actualizar los montos. A eso se sumó que, por el cambio de Gobierno, "se está realizando una modificación en los sistemas internos del IPV".

En cuanto a aquellas familias que ya recibieron la aprobación y están en medio del proceso de otorgamiento de los créditos, Peralta llevó tranquilidad al asegurar que, a estas personas "se les pagará de la manera que fue acordado, incluyendo las actualizaciones, debido a que lo que está en ejecución seguirá desarrollándose".

Cómo funciona hasta ahora el programa Mi Casa - Mi Hogar

El programa consiste en una Asistencia Financiera para construcción, terminación y ampliación de viviendas. El préstamo está destinado a familias que cuentan con un terreno propio.

Con este programa, iniciado en el año 2018, el importe máximo que puede financiar el IPV corresponde a la construcción del 80% del valor de una vivienda de hasta 80 metros cuadrados.

Los requisitos para acceder al programa son: constituir un grupo familiar de al menos dos personas; tener ingresos familiares que permitan el reintegro de la cuota de la asistencia financiera; ser propietario de un terreno, escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario; poseer documento de identidad argentino; no ser propietario de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles realizables distintos al inmueble afectado, siempre que dichos bienes no constituyan un medio de vida del solicitante; no haber sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado; ser mayor de 18 años y menor de 60.