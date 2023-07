Los cambios en el dólar ya tienen impacto en la industria de San Juan

Esta situación es el efecto “colateral” del nuevo paquete de medidas fiscales y cambiarias implementadas por la Nación esta semana. Para llegar a un acuerdo técnico con el FMI, el gobierno oficializó el lunes un conjunto de medidas, que terminaron en un encarecimiento de diferentes tipos de cambio, para evitar una devaluación generalizada, según se informó. Así es que se convalidó un dólar más alto para exportaciones del agro a $340 -maíz, vinos y otros productos de economías regionales- y se aplicaron más impuestos que encarecieron el dólar para la compra de bienes y productos importados.

“Se han encarecido todas las materias primas. Quienes exporten con el dólar agro medianamente podrán compensar. Pero otros sectores como la industria reciben el impacto directo”, aseguró Palacios. El empresario agregó que a este efecto se sumarán los aumentos paritarios y de servicios, “todo un combo imposible de absorber”. Las industrias plásticas, químicas, metalúrgicas, papeleras y farmacéuticas, entre otras; se han visto muy afectados por el encarecimiento de los insumos y los bienes importados. Aquellos establecimientos fabriles que comercializan sus productos en el mercado interno principalmente son los más afectados, porque no disponen de un dólar preferencial para exportar.

Minería y Tecnologías también se sienten afectados

Otro sector impactado por el paquete de medidas es el minero. “Vimos como los anuncios benefician a todo el mundo menos a la minería”, se quejó un representante de la Cámara Minera de San Juan. Los minerales se están exportando desde San Juan a un dólar oficial de $280 que ha quedado totalmente desfasado con el dólar agro ($340), y el dólar blue ($546). “Además, nos han aumentado los costos de las importaciones. Te lo hacen más caro y más difícil cada vez”, lamentó otro referente de la minería del oro, aludiendo a las trabas administrativas para concretar el ingreso de cianuro para lixiviar y extrae el oro y plata, y las copelas o crisoles (especie de vasitos especiales) que se usan para ensayos metalúrgicos y que vienen de Chile o de Perú. También afecta a la minería metalífera y no metalífera cuando importa piezas para las maquinarias.

Raúl Cabanay, vice presidente de la entidad, explicó que las variaciones del dolar hacen que el peso se deprecie y los precios corrientes se ajustan provocando un daño a las empresas y a las personas. "Estas depreciaciones del peso retroalimentan la inflación que es un impuesto a los sectores más vulnerables de la sociedad", dijo. Desde la entidad explicaron que en la actividad minera tiene un efecto en los costos de explotación que serán más altos, entonces el valor de producir es más elevado, más caro, y las ventas en dólares no fluctúan de igual manera, por lo que la actividad se ve afectada. Agregó que la incertidumbre impacta al momento de planificar nuevas inversiones en el sector minero. Y se suman a la falta de certeza las restricciones cambiarias que no permiten importar maquinarias, equipos, partes y piezas que se deben pagar en dólares, lo que actúa como un freno a la inversión. No obstante, respecto a los precios, dijo que a corto plazo tenderán a mantenerse para asegurar la competitividad, teniendo como referencia lo informado por los mercados internacionales.

image.png

El sector de la tecnología de información y comunicación también ha resultado muy afectado. Cristian Gonzáles, presidente de la Cámara Sanjuanina de empresas de tecnología de información y comunicaciones (CASETIC), conto que el aumento del dólar para importar les asestó un golpe duro al sector: sus principales insumos de trabajo son chips, computadoras como la MAC y otros insumos importados. Pero al mismo tiempo exportan al dólar oficial. Agregó que el sector TIC es el tercero que más dólares trae al país, y sin embargo no recibió ningún beneficio con el nuevo paquete de medidas. Otro aspecto es el del capital humano que busca salarios en dólares, algo que a las pymes locales le cuesta mucho implementar en el momento actual. “Es difícil ser competitivo con ese panorama”, dijo González.