Dólar agro: cuántos lo usaron en San Juan, y qué se espera con el nuevo valor

Entre ese puñado se encuentran un par de bodegas grandes -Fecovita y Peñaflor- que operan en la provincia de San Juan, y al menos dos establecimientos elaboradores de mosto cuyos nombres prefieren mantener en reserva. Además hay unas 10 firmas que exportaron pasas, y dos empresas semilleras que lograron acogerse al beneficio, tras sortear complicados trámites administrativos.

Respecto al sector semillero, Mauricio Sánchez, presidente de Asprosem; dijo que el “fuerte” de la exportación de semillas se realiza entre marzo y julio de cada año. El dólar agro se anunció en abril y se puso en marcha en mayo. Para cuando terminaron de completar el papelerío en junio, la diferencia con el valor del dólar oficial ya era muy poca, de solo 2 o 3 pesos. “Además, nos hicieron inscribir en el programa Precios Justos, algo descabellado porque no se venden semillas en el mercado interno”, contó Sánchez.

¿El sector semillero va a aprovechar el nuevo dólar agro a $340? Casi nada. “Ya se exportó el 90% de la producción anual de semillas sanjuaninas” dijo Mauricio Hidalgo, otro gran exportador local. San Juan exporta semillas híbridas de cebolla y de zanahoria a Estados Unidos, Holanda, España, El Líbano, Sudáfrica y algo a Italia. “Excepcionalmente se exporta algo en contra estación, en octubre y diciembre”, dijo Sánchez. Bajo ese escenario, el sector no va a poder aprovechar el nuevo dólar agro que rige hasta fines de agosto.

Productos vitivinícolas

En el sector bodeguero, las bodegas pymes casi no se sumaron al dólar agro en su primera versión porque no quieren quedar obligadas a congelar precios de los vinos en el mercado interno (Precios Justos), cuando hay una inflación galopante. Si bien los establecimientos están esperando conocer la “letra chica” de la nueva versión del tipo de cambio preferencial, ven además otra traba en la fecha de vigencia, que es muy corta. “La fecha de vencimiento de liquidación de las exportaciones hasta el 31 de agosto, para las economías regionales como la de San Juan, y con las caídas de ventas producidas en los últimos tiempos es muy poca. Creemos que va a ser difícil acogerse a este beneficio”, dijo Gustavo Samper, vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina.

El sector pasero en cambio, es uno de los que más aprovechó en San Juan el denominado Programa de Incremento Exportador a $300, y que estiman que seguirán haciéndolo con el nuevo valor de $340. Fuentes del sector explicaron a Tiempo de San Juan que al menos 10 establecimientos paseros sanjuaninos lograron sortear la enmarañada trama de requisitos y vender sus pasas al exterior. No son más, porque en general los precios de las pasas sanjuaninas no son competitivos en el mundo frente a los competidores chilenos y turcos, explican. Y Brasil que es el principal comprador, este año no está demandando mucho producto. “Sin embargo, los que ya se anotaron para la primera edición, con seguridad van a aprovechar esta versión a $340, que no es la solución pero algo ayuda”, dijo en voz baja un exportador local.