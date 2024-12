Los anuncios de Milei, música para los oídos de los empresarios sanjuaninos y con algunos reparos

La industria local

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan; mostró inquietud al respecto: “Nos preocupa la falta de respuesta rápida a las solicitudes que tiene la industria nacional en varios puntos que llevamos más de un año y no han sido resueltos, y sí han sido resueltos tal vez temas ligados a importaciones de producto que generan una competencia desleal contra la industria nacional”. Agregó que “eso lo vemos con mucha preocupación, ya que hay empresas que directamente corren riesgo de cerrar”, agregó. Celebró el plan tributario, pero quiere qué tributos se eliminarán.

El industrial Hugo Goransky festejó el anuncio de que las provincias lleguen a tener autonomía federal en cuanto al tema de los impuestos porque estima que así serán competitivas y atraerán inversiones. Elogió también la certidumbre de poder “levantarnos y saber que va a pasar al otro día”, al haber controlado la inflación y cerrado el grifo del gasto público. Y aplaudió la reforma impositiva anunciada, la reforma laboral que alejara el fantasma de los juicios laborales. No le gustó la ofensa lanzada a Massa: “estas expresiones no caen bien en determinados sectores”.

Exportadores

En el sector exportador sanjuanino rescataron como positivo el mantener el equilibrio fiscal, seguir desregulando lo que implica reducción de costos, e ir a un régimen impositivo simplificado. “Pero genera preocupación cierto retraso del dólar, por lo que se espera que se levante el cepo en un periodo breve”, dijo Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior. También admitió que, en lo referido a la competencia de monedas, le hace “ruido” no tener moneda propia: “deberían encontrar el camino para que no se pueda emitir más para pagar déficits, sin que el costo sea no tener moneda”.

El sector minero

El vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan, Raúl Cabanay, aseguró que los anuncios en el discurso del presidente Milei “están en línea con la inversión necesaria para el crecimiento del país”: “contar con solicitudes de inversión por más de 11.800 millones de dólares es un resultado tangible de la nueva política tributaria para las grandes inversiones, y el país, para aumentar sus niveles de bienestar requiere de estas inversiones. San Juan, a su vez, recibirá importantes niveles de inversión en la minería que será el motor del crecimiento económico local”, indicó.

Cabanay valoró también la mirada de país “distinta”, en un ambiente de estabilidad macroeconómica y con reformas en materia laboral, previsional y de seguridad “muy valorables”. Agregó que desregular la economía, bajar impuestos, contar con una macroeconomía sana, disciplina fiscal, son todas tareas indispensables para el desarrollo. “De igual forma, buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que facilitaría el intercambio de bienes y servicios bajando aranceles, es una manera de integrarse al mundo con mayor efectividad”.

Los proveedores mineros le dieron la bienvenida también a la reducción de impuestos y la apertura económica. Juan Pablo Delgado, desde CASEMI; dijo que son clave para que el sector que representa sea competitivo. “Veo con muy buenos ojos el tema que el presidente anuncie la liberación del cepo porque hablan de una economía más normal”, indicó.

"Por supuesto estamos a favor de todas estas medidas, hablando desde lo económico puntualmente y lo que nos compete; y esperamos que estos anuncios se transformen en realidad y podamos tener una Argentina mucho más competitiva a la hora de poder ofrecer nuestros servicios", dijo Juan Pablo Delgado, titular de CASEMI.

El sector comercial

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, destaco dos puntos clave para el sector: reforma laboral y reducción impositiva. “Si las pymes de la República Argentina pudieran contratar a cinco personas se acabaría la desocupación en este país, fíjate cuán importante es”, dijo de la flexibilización laboral.

En cuanto a la presión fiscal dijo que alcanza el 56% y que soportar 174 impuestos es inviable. “Cuando la gente ha perdido el poder adquisitivo, abaratar costos nos vendría muy bien”, dijo Rodríguez. Agregó que es positivo estrechar lazos con el MERCOSUR, para impulsar el turismo en San Juan. Tuvo un reparo: dijo que no sabe cómo le ira a una jurisdicción pequeña como San Juan que se le dé autonomía a las provincias.