Milei hizo una batería de anuncios con eje en la reforma fiscal, la salida del cepo y el lanzamiento de un plan nuclear

El mandatario nacional hizo foco en que el Gobierno libertario "hizo la reforma estructural más grande de la historia" y que "no vamos a parar hasta convertirnos en el país más libre del mundo. Queremos hacer 3200 reformas estructurales más". También recordó que "nos decían que no llegábamos a enero. Hoy estamos en diciembre. No querían que destaparamos sus curros. No nos vamos a ir a ningún lado. Ese es el problema de la casta. Necesitan que a los otros les vaya mal para que ellos les vaya bien".