Las empresas que hacen casas y rutas hablan de desacelerar y hasta frenar obras en San Juan

Las constructoras que hacen barrios, y las dedicadas a las grandes obras de rutas y diques también salieron malherido con la devaluación del peso y la escalada del dólar: Por un lado, las pymes que hacen las casas en San Juan salieron a advertir que se avecina un”crack” si no les adelantan los pagos de las certificaciones de obras que hoy por hoy se pagan cada 60 días. A su vez, las empresas grandes, con más espalda, aseguraron que las obras en marcha se van a ralentizar más porque los proveedores han cortado la provisión de los materiales porque no tienen precios.

En la entidad advirtieron que el freno de las obras tendría un fuerte impacto social: estiman que serán unas 12.000 las familias afectadas, y más de 370 empresas. “Habíamos advertido a las autoridades que la situación se aceleraba hacia un inexorable colapso, pero ahora se presenta inminente un crack de la actividad, cuando no de las empresas”, aseguró Gili.

“Lo que podría ser el gobierno es acortar los plazos de pago, eso sería de gran ayuda porque hoy estamos cerca de los 60 días posteriores a la certificación, y además de la dificultades que tenemos acumuladas con la inflación, consideramos que hay un 14% mínimo de desfasaje, y las empresas también sufren el desfinanciamiento”, propuso el emrpesario.

En la entidad analizaron que la otra alternativa sería ajustar los precios de las obras, algo que ya se hizo con Ley de Emergencia de la obra pública que San Juan es la única provincia en implementarla. “Eso lo veo inviable” añadió el empresario, aunque insistió que sí ayudaría mucho que desde el gobierno acortaran los plazos de pagos, “que hicieran el esfuerzo de pagarlo cuanto antes” para que las empresas puedan paliar un poco los efectos de la inflación.

Paralelamente, Julián Rins, presidente de al delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, dijo que “estamos sumando un nuevo problema que obligará a ralentizar las obras”. La entidad nuclea a las constructoras más grandes dedicadas a la construcción de rutas, acueductos o diques.

Rins contó que al problema de inflación con los pagos a 60 días, ahora se sumó que se ha detenido la provisión de insumos. “La mayoría de los proveedores no están entregando, inclusive en algunos casos ni siquiera están entregando materiales facturados y pagados”, denunció Rins y agregó que “las empresas cuando no tengan más insumos, no podrán seguir adelante con los trabajos. Las obras no se van a frenar, pero no queda otra que empezar a ralentizarlas“.

Entre los insumos críticos mencionó plásticos, acero y hasta cemento, y destacó que otro problema es que cuando hay entregas, se reciben con precios altos porque le aplican ajustes sobredimensionados, con un margen de seguridad. “Ya lo hemos visto en otras devaluaciones, lo que pasa ahora es que ha sido muy brusca, y en un contexto muy complicado, y eso hace que se traslade tan rápido a precios”, opinó el empresario.

Respecto a la situación de las empresas, hay inquietud: en la CAC sostienen que la mayoría de las empresas hoy están con “caídas de curvas” y con obras ralentizadas, y hay algunas empresas que están en mayores problemas, y que se les hace “muy difícil seguir con el proceso productivo”.

Por su parte, Gili indicó que sería prematuro inferir las consecuencias de la última devaluación a 72 horas de haberse producido, pero que “no caben dudas de que serán de fuerte incidencia en un sector ya muy castigado por la dilación en los plazos de pago y la ineficiencia de los índices de actualización”.

En su opinión, la devaluación representa un “golpe de efecto en una larga coyuntura de emergencia” que viene profundizándose en forma sostenida desde hace poco más de un año. El empresario admitió que la lógica conduce a que los proveedores resguarden su stock provocando incremento de precios y ulterior desabastecimiento puesto que actualmente no hay precios de reposición. Agregó que las constructoras saben que el gobierno también sufre la falta de fondos, tanto de los que vienen de Nación como de los que son de la provincia.