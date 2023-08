El dólar oficial a $365, ¿le sirve al exportador sanjuanino?

Hace tan solo 24 días, la Nación había implementado la segunda versión del dólar agro, que elevó la divisa de $300 a $340; con el objetivo de que a las economías regionales como la de San Juan les conviniera exportar más. Duró poco el denominado Programa de Incremento Exportador, ya que tras las PASO, el lunes 14 de agosto la Nación subió el dólar oficial que ahora cotiza a $365. El dilema es saber si el nuevo valor del dólar le sirve al exportador sanjuanino. Tiempo de San Juan consultó a varios sectores, que se debaten entre quienes tienen expectativas moderadas y piensan que puede impulsar en un primer momento las ventas al mundo, mientras que otros advierten que no es un valor atractivo.

Para los productores de la Asociación de Viñateros el dólar a $265 “quedó corto” y estiman que el piso debería ubicarse en $400 para que puedan impulsarse las exportaciones. “Han subido los costos y ese nuevo valor ya no alcanza, seguimos con el mismo problema”, dijo el presidente de la entidad, Juan José Ramos. Opinó que se tendría que haber subido solo el dólar agro para incrementar las exportaciones del país, y mantener fijo el dólar oficial, aunque admitió que si no se tomaba esa medida “el FMI no nos daba una moneda”.