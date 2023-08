Fila eterna, doble ingreso y actualización de boca en boca: sanjuaninos en busca de dólares

A media mañana la fila de sanjuaninos con intenciones de adquirir el billete verde se extendía hasta la Av. Libertador. Cabe recordar que la casa de cambio se encuentra por calle Gral. Acha, entre Laprida y Libertador, a media cuadra. Si bien suele haber filas cuando hay movimiento del dólar, hacía mucho que no se registraba una tan larga.

Lo llamativo que se observó durante la jornada es que, debido a la alta demanda registrada, se organizaron dos filas para el ingreso al local. Una para los sanjuaninos que buscaban vender dólares (donde había apenas unas 10 personas) y otra para aquellos que deseaban comprar. Esto con el fin de organizar el ingreso.

A la larga espera se sumaba entre quienes esperaban la intriga de saber si iban a poder o no comprar dólares al precio que habían calculado, ya que la actualización de la divisa extranjera es tan dinámica esta jornada que no saben con qué valor se encontrarán cuando estén frente al cajero. “Desde que llegué han cambiado dos veces el precio. Cuando llegué estaba en $810, después en $815 y ahora en $820. Cuando llegue a la caja no se a cuánto va a estar”, señaló una de las mujeres que se encontraba en la fila.

El valor de la divisa se va actualizando gracias al de boca en boca. Mientras algunos chequean portales nacionales para ir calculando un valor, otros directamente preguntan a quienes van saliendo a qué valor compraron dólares y se van pasando la información.

Mientras tanto, el portal dolarsanjuan.com registra una leve baja en la cotización registrada durante la mañana, pasando la venta de $820 a $815, mientras que la compra se encuentra en $760.

image.png

Los grupos de compra-venta de dólares, con intensa actividad

La postal del microcentro también se vio reflejada en uno de los tantos grupos de WhatsApp que se crearon con la finalidad de la compra de divisas.

En uno de ellos, desde las 7:30 ya se estaban ofreciendo y buscando dólares. La cotización arrancó a $790 y sobre mediodía rondaba los $800, donde no pararon de llegar las ofertas durante toda la mañana.