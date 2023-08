Por el aumento de precios, ¿hay desabastecimiento en los supermercados de San Juan?

También aclaró que encontraron irregularidades en las cadenas nacionales que dependen de Buenos Aires. “Confeccionamos varias actas de infracción por falta de productos y marcas en alguna variedad de productos”, dijo.

Con respecto a las cadenas provinciales, expresó la disponibilidad de productos que nutren a los pequeños comercios.

Afirman que el precio de la carne en San Juan está "incontrolable" y que hay hasta 2 subas por día

Un relevamiento realizando en carnicerías de Capital y Santa Lucía durante la mañana de este miércoles, indica que, el kilo de carne del corte más barato ronda los $3.700. Y desde los comercios afirman que aún esperan nuevos incrementos en los próximos días.

“Se ha armado un desbarajuste. La carne está subiendo dos veces por día. Ayer subió dos veces y recién me dicen desde el frigorífico que hay que volver a aumentar un 4 por ciento más”, comentó Claudio Silva, desde el frigorífico Don Iñaki.

Y agregó, “hemos entrado una vorágine y el problema es que no tiene límite y siempre volvemos a las mismas recetas que no tienen resultados, tratar de controlar precios que no se pueden controlar. El viernes pasado el ganado en pie se pagó a $770 y ayer, a $970”.

En ese contexto, el comerciante estaba vendiendo hoy el kilo de blanda a $3.700; el de asado a valores que van entre los $3.800 y $4.200; y el kilo de lomo a $4.300. “El panorama es muy desolador y no se ha llegado al techo. Ya hay un aumento pactado para mañana en los frigoríficos”, adelantó.

Por su parte, Saúl Vargas, carnicero en la Feria de Capital, afirmó que, “esto es incontrolable. Esta semana ha subido cuatro veces. La blanda estaba a $2.200 y ahora está a $3.000. El filet estaba en $2.600 y ahora en $3.100, en los barrios ya se vende a $3.700. Es un lío. No tengo idea de qué va a pasar porque no hay control de precios. Está todo muy fuera de foco.

Un panorama similar describió Facundo Quiroga, de Carnes San Martín. “Está aumentando todos los días, a cada rato. Había aumentado un 20 por ciento la semana pasada y desde el lunes ya suma otro 20 por ciento y sigue subiendo. Hay proveedores que no quieren vender”, comentó. Y detalló que, actualmente está vendiendo el kilo de blanda desde $3.800 y el asado con precios superiores a los $3.500.

En tanto que, Sebastián Parra, de Carnes Parra, no se animó a dar detalles sobre los precios. “Totalmente, están subiendo los precios constantemente, pero no tengo información en este momento. Lo que diga hoy, capaz que mañana me pueda complicar. Está muy dinámico todo, no hay información cierta ni errónea. Los precios están aumentando todos los días desde hace dos semanas”, dijo.