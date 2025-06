Las claves de la inflación más baja en cinco años y el desafío para la Argentina, según economistas sanjuaninos

Pese a que calificaron este número como un "buen camino", los economistas explicaron que la Argentina tiene un gran desafío por adelante. Más allá del éxito fiscal, la economía productiva debe reflotar y apuntar hacia el crecimiento.

Textuales

Mariano Cáceres

"Parte de la consolidación se debe a la consistencia del equilibrio fiscal, parte a la administración del tipo de cambio en niveles reales muy bajos y por otro puntualmente en el mes a la ayuda a la baja de los estacionales. Sin sobresaltos internacionales y sin sobresaltos cambiarios (será un desafío a partir de julio que se retira la fuerza de liquidación de divisas del agro) el sendero hasta las elecciones debería seguir en esta línea".

Gustavo Ruiz Botella

"No hemos visto nada sorprendente, sino más bien una continuidad, como lo hemos venido planteando meses anteriores, sigue el mismo rumbo de una baja inflación. Si todo sigue en el mismo orden, vamos a tener inflaciones iguales y hasta menores para los próximos meses, en concordancia con la política del gobierno. Lo que sí, como siempre lo hemos dicho, el desafío ahora es hacer crecer el país y que haya crédito para que ese crédito se vaya a la inversión".

Luis Aveta

"En cuanto al dato de inflación correspondiente al mes de mayo informado en la fecha por el INDEC, resulta muy alentador el número por debajo del 2%, el 1,5% y confiemos en que pueda sostenerlo, lo que ha influido fuertemente en este índice son los valores de los productos que son muy estacionales, que han tenido una baja muy fuerte, cítricos, etcétera, todo del lado de la alimentación. Se sigue cumpliendo la pauta del gobierno de no emitir, por lo cual no hay pesos en la calle y eso lo sienten muchos comercios que están obligados a hacer liquidaciones y esas liquidaciones terminan de una forma u otra influyendo en este índice general".