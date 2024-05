¿La suba del dólar blue impactará en los precios? La mirada de especialistas en economía de San Juan

En conferencia de prensa durante esta semana, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que ante la suba del dólar blue y los dólares financieros por un lado el Gobierno nacional no iba a intervenir y por el otro, que esta situación no se vería reflejada en los precios . Ante esto, Tiempo de San Juan consultó a cuatro especialistas en economía de la provincia, quienes detallaron qué debería pasar para que la suba de la divisa extranjera impacte en las góndolas.

“El dólar es un activo financiero y, por lo tanto, tiene algún tipo de reacción diferente, con otra velocidad de la que pueden tener otros bienes, pero nada tiene que ver el impacto en precios”, precisó Manuel Adorni. Mariano Cáceres, Luis Aveta, Lucila Avelín y Gustavo Ruíz Botella analizaron qué tan real es la afirmación de Adorni, teniendo en cuenta que una práctica habitual entre los comerciantes es que, ante la especulación, suelen subir los precios y el dólar varía.

inflacion supermercados.jpg

Para los cuatro especialistas, en la teoría los precios no deberían verse modificados por la suba del dólar blue o financiero, sobre todo si son de producción nacional. En caso de los productos importados o cuyos insumos son dolarizados, si podría darse una variable en el precio, pero hay otro factor más que fundamental que no llevaría a que los precios se modifiquen.

Todos coincidieron que el consumo está planchado en todo el país, por lo que subir los precios no sería conveniente debido a que llevaría a que los números de ventas sigan bajando. “La economía sigue seca, como se denomina, no hay pesos y el nivel de precios no tendría por qué moverse”, precisó Ruiz Botella.

En la teoría, los precios deberían seguir el margen del dólar oficial, pero con una brecha que ronda el 40%, muchos comerciantes deciden especular sobre los movimientos que tiene la divisa paralela. Avelín remarca que aquellos precios que se fijan por el dólar, lo hacen en base a los financieros, pero “siempre hay cuestiones especulativas”.

La realidad es que, ante meses de cosecha de bajas ventas, subir los precios por presunción o especulación no sería una jugada inteligente de parte de comerciantes y distribuidores del país, por lo que descartan que se vea una variación en góndola, al menos en el corto plazo.