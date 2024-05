Para el Gobierno nacional la suba del dólar no impactará en los precios

“Si vos te referís, ¿a si vamos a hacer algún tipo de intervención - de alguna índole - para algún tipo de control? No, no va a pasar”, respondió Adorni a un periodista que consultó por la suba del dólar blue, confirmando que el Gobierno Nacional liderado por Javier Milei no va a realizar algún tipo de acción, al menos por el momento.