La Municipalidad de Jáchal propone que Provincia se haga cargo de la Planta de Fabricaciones Militares

“El declive de la planta se dio cuando Gualcamayo dejó de hacer voladuras para la explotación, perdiendo así un importante cliente y llevando a que la fábrica entre un plan de cierre prácticamente”, detalló el jefe comunal a Tiempo de San Juan.

Para Espejo, durante estos 10 años de funcionamiento no hubo una articulación con el Estado provincial o el municipal para que la fábrica no llegara a la instancia en la que se encuentra actualmente. Incluso detalló que no se tramitó la inscripción en el departamento para que la estructura administrativa tributara y facturara como industria jachallera, lo que llevó a que la planta no formara parte del programa “Compre San Juan”, quedando fuera del circuito de proveedores mineros, por ejemplo.

La actualidad de la planta es preocupante. Hay 53 trabajadores que se presentan a diario a realizar tareas mínimas y trabajo de mantenimiento en medio de la incertidumbre. Además, se inició el proceso de retiros voluntarios, lo que lleva a entender que el objetivo de la administración nacional es cerrar definitivamente la planta. Pese a ello, hay un compromiso desde la dirección nacional de considerar los trabajadores en caso de reactivar la actividad en Jáchal.

image.png Matías Espejo, intendente de Jáchal, junto a las autoridades de Fabricaciones Militares

Ante esto, durante el encuentro mantenido con Pascarelli, desde el municipio se ofrecieron diversas alternativas para continuar activos. “Le planteamos lo laboral. La necesidad que ellos generen algunas acciones, por ejemplo, inscribirla en industria local, generar puntos de ventas desde la provincia hacia afuera, continuar con el desarrollo de la Planta de Emulsiones, siendo altamente competitivos y puede proveer a todas las minas en producción en el país y fuera del mismo. En cuanto al producto que tienen hoy, en lo que es materia prima, pueden reconfigurarla y ofrecerla como fertilizante. Ellos perfectamente podrían hacer el tratamiento de residuos peligrosos de otras empresas que genera voladura, pero son decisiones políticas que escapan a la competencia municipal, sino que son de orden nacional”, precisó Espejo.

Pero no son las únicas alternativas que barajan desde el municipio. “Sería una gran alternativa que la provincia absorba Fabricaciones Militares, pero no sabemos cuál es la voluntad del gobierno provincial. El Gobernador planteó una gestión ante el Ministerio de Defensa en su momento, pero no hubo mayores novedades. Hay que darle la importancia que amerita. La continuidad de la actividad depende de una enorme decisión política nacional o de una gestión provincial que absorba la planta y su producción”, reflexionó Espejo.

El costo de sostener la planta de Fabricaciones Militares en Jáchal

En total son 53 trabajadores altamente calificados los que forman parte de la nómina de la empresa estatal. La formación con la que cuentan los hacen candidatos ideales para el desarrollo de la planta, pero no así para otras áreas productivas que se desarrollan en el departamento, por lo específico de la materia.

A eso se suman los costos operativos y de fabricación. Conforme indicaron desde la empresa Fabricaciones Militares a nivel nacional, mantener en actividad la planta jachallera representa un costo mínimo de 100 millones de pesos mensuales; pero al no producir en los ritmos esperados, se vuelve deficitaria, y si es deficitaria nada evita que no entre en el radar de industrias que generan un gasto al Estado Nacional. No hay que olvidar que a la gestión de Javier Milei no le tiembla el pulso en cerrar o reestructurar organismos del Estado que consideran que generan pérdida, lo que podría ser el futuro de la Fábrica de Explosivos.

image.png

“Se había comenzado a trabajar en la reconversión de la planta para desarrollar el proyecto de producción de emulsiones, pero eso implica una inversión y Nación no está dispuesta hacer esa inversión”, explicó Matías Espejo.

Sin duda la situación de la planta está en manos de Nación, y pese a haber voluntad de las autoridades de fabricaciones Militares por recibir a los funcionarios municipales, todo dependerá de la determinación política asumida y las gestiones que surjan desde la provincia. Qué tan viable es que San Juan absorba la planta es incierto, pero desde el municipio señalan que es una industria específica, necesaria y estratégica, sobre todo en el punto geográfico en el que se encuentra.