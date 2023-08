Incertidumbre, análisis y "semanas convulsionadas", la mirada de economistas locales tras las PASO

Se esperaba que las elecciones PASO tuvieran su impacto en el mundillo económico, pero sin duda pocos pudieron prever lo que finalmente sucedió. Con los resultados provisorios posicionado al candidato Javier Milei como el favorito en todo el país, no demoró la reacción en los mercados financieros, impactando en la macroeconomía. Ante esto, cuatro especialistas locales brindaron su análisis, ofreciendo una primera mirada, pero dejando en claro que todo puede cambiar en cuestión de días.

Día de las Infancias No es una misión imposible: qué juguetes se puede comprar a menos de $1.500 en San Juan

Tiempo de San Juan dialogó con los especialistas sanjuaninos en economía Mariano Cáceres Colombo, Gustavo Ruiz Botella, Osvaldo Rebollo y Diego Hagmann; quienes analizaron no solo el comportamiento de los mercados post PASO, sino también como el mundo financiero mira a Milei y lo qué se podría esperar en el corto plazo.

La mirada de los mercados sobre Milei

Los especialistas concluyeron que, entre los precandidatos a presidentes más fuertes que estaban en disputa en las PASO 2023, es decir, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei, éste último era el menos apoyado por los mercados internacionales. “No era el candidato de mayor devoción del ambiente económico”, enfatiza Ruiz Botella.

No solo era el menos apoyado, sino que también el menos esperado. Es por ello que hubo una reacción negativa. Al respecto, Cáceres Colombo asegura: “Los mercados antes de que abrieran ponían en precios caídas importantes en los bonos en torno al 10% y de acciones que iban entre un 10 y un 20%. Vino la apertura, y por el lado de los bonos se confirma un promedio de caída del 9% de los bonos en dólares, todos en torno a ese promedio. Por el lado de las acciones, arrancaron bastante abajo en los mercados internacionales y el local, pero se han ido recuperando sobre el mediodía, entre un 6 y 7%, lo que no sería alto tan espectacular en términos de magnitud”.

image.png

Los analistas prevén que la incertidumbre que genera la figura de Milei en particular y el rol del Partido La Libertad Avanza en general se verá reflejada en los mercados durante al menos unas dos semanas. Esto es por el plan económico que esbozó el candidato durante su campaña, donde entre algunas de las propuestas se encuentra dolarizar la economía nacional.

“Lo que describen los mercados financieros es la incertidumbre que da a Milei como principal candidato y a las otras dos fuerzas cercas, donde no habría nada definido y los recortes de los activos financieros se debe a que el mercado especulaba con un triunfo de Juntos por el Cambio, y no sobre Libertad Avanza”, asegura Cáceres Colombo.

Las PASO y el dólar, con novedades ¿esperadas?

Dentro de la vorágine que fue esta jornada, uno de los anuncios que sorprendió fue la determinación del Banco Central de elevar la cotización del dólar oficial que pasó para la venta de $300 el viernes a $365,50 hoy.

“Es una situación complicada, pero no es culpa de este gobierno, sino que desde sucesivos gobiernos nunca se ha venido arreglando este tema, con lo cual, lo que está sucediendo hoy, con la devaluación del tipo de cambio oficial, es algo inconsistente con la realidad que estamos viviendo, independientemente de las elecciones de ayer. Esto tenía que ocurrir, ya sea gane quien gane, porque la situación no da para más y el gobierno no tiene herramientas de políticas monetarias, en este caso, como para poder controlar la situación. De las pocas cosas que le van quedando, está la devaluación de tipo de cambio oficial. Son cosas que iban a ocurrir, se veía venir”, puntualizó Hagmann.

Pero no solo el oficial tuvo variaciones importantes durante la jornada post paso. El dólar blue también fue tapa de todos los portales, no solo nacionales, sino también provinciales, debido a que alcanzó valores récord. En San Juan superó los $700.

¿Cómo queda la inflación post PASO?

Con la suba del dólar oficial, las expectativas e incertidumbre de los mercados internacionales, el trasladado de esta sensación a los formadores de precios nacionales y las elecciones generales previstas para octubre, la inflación sin duda será una bomba de tiempo.

Para el martes 15 de agosto está programado que IDNEC informe los datos correspondientes a julio, que dentro de otro mantendría los valores que se vienen registrando este año. Los analistas consultados sostienen que, de agosto a noviembre, la inflación se va a disparar.

Si bien esto no debería pasar, ya que los formadores de precios han realizado sus ajustes tras las constantes subas del dólar blue, pese a que se manejen con el oficial, la especulación jugará un papel más que importante y fundamental.

“La suba del dólar oficial influye muchísimo en la inflación. Esto es porque no hay un ancla inflacionaria, es decir, no hay un programa consistente para bajar la inflación. Con lo que ocurrió los otros días con el tema del impuesto país y la devaluación del cambio oficial, esto se trasladará a paritarias, a servicios públicos regulados y no regulados. Es probable que comience a esparcirse y es probable que en los datos de agosto a noviembre la inflación aumente fuertemente por lo que está sucediendo”, aseguró Hagmann.

image.png

La sensación de “descontrol” que se registre durante las próximas jornadas seguramente se verá reflejada en góndola. Pese a ello, Rebollo recuerda que aún estamos en contexto de elecciones, de cara a octubre, por lo que no descarta que desde el Gobierno Nacional surjan algunos manotazos de ahogado para controlar la situación, al menos hasta octubre, pensando en las urnas.

Sin duda la victoria de Javier Milei en las PASO no era algo esperado en el mundo financiero, y eso se notó durante el arranque de la jornada. Habrá que ser pacientes, esperar cómo marcha la segunda etapa de la campaña política que arranca hoy mismo y se extenderá hasta agosto, como también que se calme el cimbronazo que causaron las PASO. El panorama de cara a diciembre, totalmente incierto.