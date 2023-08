Shock en el empresariado sanjuanino tras las PASO, y el factor Milei

Por empezar, la magnitud de votos de Javier Milei generó “sorpresa” por la incógnita que se abre para la economía. Algunas cámaras van a pedir mayores detalles de las propuestas económicas. Es el caso de la Cámara Minera que conduce Ricardo Martínez, quien admitió desconocer que piensa Milei de la minería.

En la Federación Económica evitaron pronunciarse hasta realizar la reunión de directorio el próximo jueves. No obstante, empresarios de la entidad aseguraron que si bien el escenario de los tres tercios era posible, no la vieron venir. “No hay nada claro hasta el 10 de octubre y 6 de noviembre, pero la situación es muy delicada en lo económico, político y social. Habrá que ser muy cauto, pero la verdad es que no sé qué va a pasar”, dijo un referente del sector.

“Nadie imaginó este escenario, no sabemos cómo carajo pasó, ha sido algo sorprendente”, disparó un empresario de la Unión Industrial de San Juan que prefirió no ser mencionado. Relativizó que en la provincia haya un signo político distinto al nacional para gobernar, al afirmar que “ya pasó con Uñac y Macri, y no fue tan malo”. Pero el factor Milei sí preocupa. “Estamos en un contexto alarmante y gravísimo por la falta de dólares, y las medidas que plantea Milei son extremistas”, aseguró.

Trascendió que miembros de la UISJ viajan hoy a Catamarca a una reunión federal de la UIA con su presidente Funes de Rioja, para analizar el futuro del país. “No debería ser ningún problema que hayan colores políticos distintos, pero ahora hay una incertidumbre total”, dijo otro industrial. Otro encumbrado empresario instó a “no meter más leña al fuego”, y analizar “con prudencia”, y “sin ansiedad” la sorpresa que fue Milei incluso a nivel internacional.

Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Combustibles, expreso que en su sector “es necesario liberar precios”, pero admitió el peligro de aplicar la misma receta a todos los sectores. “No comulgo con posturas extremas, es como pretender soluciones mágicas”, dijo respecto a Milei y expresó: “Siento miedo. Siento un barco sin rumbo con GPS desconectado”, dijo. Al igual que expresaron otros empresarios, Salguero opinó que la solución de Argentina será a muy largo plazo, porque hace mucho que se hacen las cosas mal, “ y no creo que lo haga un iluminado, sea Milei o sea quien sea! Lo que viene es duro para nuestro país”, indicó. También analizó que la gente votó con bronca, y que cada ciudadano debería hace algo, como por ejemplo ir a votar, aludiendo el bajo nivel de concurrencia a las urnas.

El bodeguero Gustavo Samper se lo tomó con cierto nerviosismo: “Creo que ni los mejores politólogos pueden descifrar lo de ayer, la verdad es que estoy más perdido que el viernes, y todo lo que sea incertidumbre no es bueno para nadie. Lo que más necesitamos es estabilidad económica y política, pero aparentemente va a seguir la incertidumbre por largo tiempo”, indicó.

Por su parte, Juan José Ramos, referente de la Asociación de Viñateros y vice de la Confederación General Pyme, aseguró que a la vista de los resultados de ayer, “el país ha retrocedido por lo menos unos 50 años”, y no ocultó el miedo por el futuro. “No esperábamos este resultado, debo analizarlo con mi sector. Pero puedo adelantarle que la política económica que propone aplicar Milei, es semejante a la que tuvimos en el gobierno de Menen, Cavallo y de la Rúa, que causó un desastre en nuestra economía, en particular en las pymes agropecuarias”. Agregó que espera que el “pueblo reflexione, analice las consecuencias y actúe en la próxima elección votando en defensa propia, y no motivado por un rechazo a algunos malos políticos”.

Antonio Gimenez, desde la Cámara de Comercio Exterior, se limitó a decir que reina "la incertidumbre" y que "no sabemos donde termina, el gobierno nacional tiene un descrédito mayúsculo mas allá del resultado en las PASO".

Otro empresario pyme, Guillermo Meló, aportó otra visión, y dejo entrever cierto optimismo: Dijo que “la gente está cansada de la misma política de siempre en la cual los únicos beneficiados son ellos” y pidió esperar a ver cómo reaccionan los mercados, el riego país y el dólar. También expreso que el gobierno debe buscar consensos, porque "si chocan contra todos se transforma en caos y confrontación". “De buenas a primeras, cuando estamos tan mal en tantos aspectos, el cambio es bienvenido, aunque seguramente no serán tiempos fáciles los que vengan , gane quien gane”, aseguró.

El empresario calero, Raúl Cabanay, opinó que el resultado electoral fue un "voto bronca", y demostró que "la sociedad quiere un cambio profundo". Hacia octubre, aseguró que los partidos se van a replantear estrategias de comunicación, pero que el final está abierto. "El gobierno debe entender que debe cambiar, no debe haber más déficit fiscal. Y la economía de mercado es lo mejor que le puede pasar al país", aseguró.