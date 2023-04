Faltantes, aumentos diarios y ¿efecto sequía? La preocupante realidad de los supermercadistas sanjuaninos

Franco señala que entre los problemas que están registrando en el rubro, uno de los principales es sin duda el aumento prácticamente diario que tienen de mercadería. “La yerba de un día para el otro subió 15%. Hay un montón de productos que suben entre un 10 y un 15% mensual, pero el sistema se actualiza todo el tiempo y no damos a abasto para actualizar los precios. Es algo que no sabemos qué hacer”, aseguró el empresario sanjuanino.

Entre los argumentos de proveedores se encuentra que los valores que manejan están por detrás de la inflación, y por eso deben actualizarse. “Todos los días nos remarcan los precios. Nos dicen que aún no alcanzan el precio por la inflación y que cuesta un montón conseguir insumos”.

A esto se suma el faltante que están registrando en algunos productos. Si bien Pelletier asegura que no hay una escasez general y profunda sobre la mercadería, no está llegando la cantidad que piden, por lo que se están comiendo el stock. Sobre esto, explicó: “Te venden, pero no la cantidad que necesitas para completar el mes y abastecer todo el mercado. Llega, se pone, se termina y no tenemos para recuperar el stock. Esta bastante complicada la situación. Hay productos que hay de sobra, pero hay otros donde estamos muy complicados”.

En la lista de productos que no están llegando con la frecuencia habitual se encuentran por ejemplo arroz, azúcar e incluso artículos de higiene como dentífricos. Franco señala que del 100% de la mercadería que piden, les llega un 20%, siendo un margen mucho menor acorde a las cantidades que manejan, por lo que no descartan que, de continuar así y profundizarse la crisis, no podrán contar con la suficiente mercadería para abastecer la demanda.

Como si esto fuera poco, un tercer factor que se suma a la crisis de los supermercados es lo que coloquialmente algunos denominan “efecto sequía”. “Con la sequía vamos a tener un problema grandísimo. No sé si llegaremos a agosto o septiembre con leche. Hoy hay un problemón grandísimo. Hoy hay mercadería, pero cuesta mucho conseguirla. Pedís 10 y te mandan 5, porque ellos mismos dicen que no saben si llegaremos con leche. Los quesos y lácteos en general están por el mismo camino”, aseguró.

El panorama parece por demás oscuro. La situación que comenta Franco Pelletier se ve reflejada en todas las góndolas sanjuaninas. Mercadería hay, pero no se encuentra variedad de marcas o alternativas de precios. “Estamos viviendo el mes a mes, no podemos proyectar una compra para agosto o a seis meses, y eso nos preocupa porque nos estamos comiendo el stock”, finalizó el empresario local.