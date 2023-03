Las trabas en las importaciones continúan generando faltantes en las ferreterías sanjuaninas

“No entendemos porqué hay faltante de mercadería”, dijo el presidente de la Cámara de Ferreteros Juan Janavel a Tiempo de San Juan . Esta situación es algo que lamentablemente se sostiene desde hace meses, resintiendo a los dueños de las ferreterías que se las ingenia para poder seguir vendiendo, pese a no contar con la disponibilidad del stock demandado.

Los principales artículos que hoy en día están en falta son hierro, cemento, algunas pinturas y focos o luz led. Lamentablemente esto perjudica a los locales que no pueden cubrir la demanda, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades solicitadas por empresas dedicadas a la construcción, por ejemplo.

Ante esto, Janavel explicó que el principal problema son las trabas en las importaciones que están teniendo los proveedores. “Hay un sistema de papelerío aduanero que hace que todo se demore. Demanda hay, las fábricas están trabajando, pero no se consigue cubrir todos los pedidos que se hacen”, aseguró.

En la misma línea se expresaron desde Ferreplus, ferretería ubicada en Capital. Incluso señalaron que hay proveedores que dan de baja a algunos productos porque no logran pasar Aduana. “Tengo uno de focos, por ejemplo, que por retención del conteiner donde vienen la mercadería en Aduana el proveedor directamente nos dijo que habrá faltante por varios meses”.

Si bien este es un problema que se hizo más evidente post pandemia, el año pasado incluso el panorama era devastador para algunas ferreterías que no podían siquiera satisfacer la demanda de pequeños compradores. Es por eso motivo que, según explica Janavel, una tendencia que se está dando en el sector es la incorporación de rubros relacionados con las ferreterías, para sumar más propuestas. Es así que incorporan bazar, camping, entre otras. Además, ofrecen distintas alternativas entre lo que tienen disponible para que el comprador no salga del local sin las manos vacías.

“El futuro es toda una incertidumbre, estamos esperando que haya una mejora, pero no hay esperanzas de ir hacia un futuro mejor. La inflación sigue avanzando y no tenemos ninguna visión futura. No hablamos de una situación que se puede sostener dos o tres mes para adelante, sino mes a mes”, finalizó el representante de las ferreterías de San Juan.