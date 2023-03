Alimentos: confirman desabastecimientos en San Juan y ya hay sanciones

Oficial Por no cumplir con los Precios Justos, multaron a más de 700 alimenticias y supermercados

Defensa al Consumidor labró varias Actas de Constatación sobre los productos del listado de Precios Justos en los últimos días, y fueron enviadas a la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, porque la provincia ‘’solo puede fiscalizar, no tiene la facultad de multar por el momento”, explico el titular de la repartición, Juan Sancassani. Se trata de una sanción leve, porque la acumulación de actas de este tipo, pueden terminar en actas de infracción si los supermercados no dan respuestas sobre los faltantes, y la Nación termina penalizando con multas millonarias.

El funcionario no quiere hablar de “desabastecimiento”, sino de “faltantes” porque dice que no se encuentran determinadas marcas de productos, pero hay sustitutos. Pero en la práctica, el consumidor que va a los supermercados se encuentra con góndolas vacías, o con muy pocos productos para elegir, y casualmente siempre faltan los más económicos.

En las cadenas de supermercados explicaron a Tiempo de San Juan que el problema viene de hace tiempo, pero se agudizó en la última semana por problemas de logística en la distribución de los productos de varios proveedores.

Desde la cadena Chango Mas explicaron que están teniendo problemas de demoras de entregas con algunos distribuidores de varias categorías de Almacén, Productos Frescos e incluso de Perfumería y Limpieza. “Estamos teniendo problemas de abastecimiento en varios productos y no tienen que ver necesariamente con Precios Justos sino con el proveedor, que no entrega los productos ni por fuera ni por dentro del programa” explicó Juan Pablo Quiroga, Director de Relaciones Institucionales de Chango Mas. Agregó que confían que en los próximos días se van a ir regularizando las entregas. Al respecto, fuentes del sector explicaron que las dificultades se produjeron por conflictos económicos relacionados con la relación contractual de los fabricantes con los encargados de los fletes a nivel nacional, pero no se logró una confirmación oficial al respecto.

ALIMENTOS 2.jpg Es moneda corriente encontrarse con estos carteles en los supermercados.

En Maxiconsumo coincidieron en que están teniendo problemas de abastecimiento “muy puntuales” con productos como aceites, azúcar o galletas de los cuales llega “muy poca cantidad, se venden enseguida y se acaban hasta la próxima reposición mensual”.

Desde otra importante cadena ubicada en la provincia –que pidió no difundir el nombre- confirmaron como las anteriores que “hay un desabastecimiento general en productos de almacén” en San Juan, y explicó que los proveedores no entregan ni los productos ni la cantidad que se pide, a causa de problemas de importación de algunos insumos, o sencillamente por especulación. Respecto a Precios Justos, explicaron que es donde se registra “el mayor incumplimiento”, al punto que por ejemplo se pide un pallet completo de mercadería y el proveedor solo envían 5 o 6 cajas, que se vuelan de las góndolas.

ALIMENTOS 1.jpg

El Director de Defensa al Consumidor, dijo que diariamente los equipos de fiscalización están recorriendo los supermercados, y realizando actas. “Ayer fuimos al Híper Libertad y al VEA y hoy recorremos el Carrefour y otros locales, pero hasta ahora el programa Precios Justos se está cumpliendo en un 80%”, dijo Sancassani. Agregó que por ejemplo en el Vea se constató que no tenía stock de carnes del programa Precios Justos, porque se vendió todo y recién les llega la reposición los días jueves. El funcionario agregó que los consumidores pueden bajar en el celular la aplicación de Defensa al Consumidor y desde allí subir fotos y denunciar donde encuentren faltantes.

El programa Precios Justos, fue relanzado a principios de febrero y fija los precios de casi 2.000 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos voluntarios con empresas productoras y comercializadoras. En junio debería volver a renovarse.