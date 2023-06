Estacioneros sanjuaninos, preocupados por la situación del sector

De acuerdo a lo que expresó la empresaria, ayer debería haberse actualizado el valor los combustibles, pero eso no sucedió. “Este acuerdo no está cerrado, y al no existir aumento, otra vez estamos en una peor situación, porque las paritarias tiene un incremento que no podremos enfrentar, por eso es la declaración de estado de alerta”, aseguró.

Hace tres semanas hubo una reunión a nivel nacional donde estacioneros de todo el país expusieron la situación, ya que lo que sucede en San Juan se replica en todas las provincias. Incluso Córdoba y Santa Fe están registrando cierre de estaciones de servicios. En la provincia se evita llegar a eso, por ello en caso de no lograr un acuerdo, Salguero comentó que empresarios no descartan suspender personal y vuelve a resonar la opción de no brindar servicio en horario nocturno, para suprimir los turnos y generar un ahorro.

Las 70 estaciones de servicio de San Juan se encuentran en estado de alerta, expectantes a una respuesta de parte del Gobierno Nacional en torno a si se continuará con el acuerdo de precios y de qué manera hacerlo sin que perjudique a los estacioneros.