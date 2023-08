Estacioneros de San Juan, disconformes con el congelamiento de precios: advierten por cierres nocturnos

Acto seguido, ahondaron: "Resulta muy difícil para nuestras pymes, que involucran más de 5000 estaciones de servicio y garantizan 65.000 puestos de trabajo, cargar con parte de esta nueva devaluación cuando ya venimos soportando la pérdida de la rentabilidad desde antes de la pandemia".

La presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Analía Salguero, dijo a este diario que "la medida es nacional para todas las estaciones del país. La situación nos abarca a todos". Sin embargo, no habrá acciones inmediatas porque "por la fuerte difusión logramos reunión con el secretario de Comercio", Matías Tombolini.

La líder de la gremial empresaria comentó que "por ahora vamos a esperar el resultado de esa reunión y de no ser positivo, no nos quedan muchas opciones". Aclaró que "no es una medida de fuerza, sino la posibilidad más inmediata para reducir costos. Trae como consecuencia reducir personal".

En el mismo sentido, el empresario Martín Turcumán, señaló que "está todo sujeto a estudio y al resultado de las negociaciones".

Cuál es el problema

El problema para los estacioneros surgió luego de que las petroleras establecieran un aumento del 12,5 % en los precios, además de un incremento adicional del 5% a principios de agosto. Las estaciones de servicio argumentaron en ese momento que el aumento en los precios de los combustibles era insuficiente para compensar el porcentaje de devaluación que enfrentan a diario.

Qué pide el sector

En el mismo comunicado, los empresarios del sector pusieron la lupa en una eventual solución. "Exhortamos a las empresas petroleras a modificar en forma estructural nuestras comisiones por venta, actualmente en el orden del 10% promedio a nivel país, ya que resultan claramente insuficientes en esta crisis que atravesamos. En el caso particular de YPF la ayuda brindada a las estaciones de su bandera, que valoramos, está muy distante de compensar la dura realidad que atravesamos", dijeron.

Cruzaron a la cartera económica de la Nación: "Somos conscientes que esta devaluación asimétrica plantea desafíos enormes, pero no pueden las pymes del sector ser quiénes soporten el peso de la política energética que se define en una mesa en la cual no participamos". "Los estacioneros necesitamos ser escuchados. El Estado debe entender que invertimos y generamos empleo, y no se trata solo de dinero lo que se pone en juego, sino también de esperanzas, esfuerzos y un tiempo que no volverá", sentenciaron.