En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

En San Juan como en todo el país, los empleados de estaciones de servicio se capacitan para ser los mejores baristas. De hecho hay un concurso nacional que los premia (Foto: Surtidores)

"Las estaciones de servicio estamos atravesando algo nuevo, que es la liberación del precio de los combustibles, la libre competencia, y entendemos que nuestro negocio va a dejar de ser la venta de combustibles al 100% y va a pasar a ser otro servicio, como así es la tienda, o servicompras o como quieran llamarlo, según el nombre de cada petrolera, es lo que hoy nos está haciendo un número que nos hace sostener nuestro equilibrio", describió Miguel Caruso , presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan .

El empresario analizó que en San Juan también se da la tendencia que viene de hace unos años y que se ha intensificado este año que da preponderancia a otros servicios a la par e incluso a veces por encima de la venta de combustibles de las gasolineras de todo el país. Es decir, a veces venden más café y fast food que nafta y GNC, convirtiendo a las estaciones de servicio en florecientes polos gastronómicos.

Caruso habló de la situación de San Juan a la luz de la información que trascendió en las últimas horas por parte de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, quien dijo que la petrolera de bandera en los primeros siete meses de 2025 vendió 20.002.308 cafés, con un promedio diario de 97.700 unidades. Además, 29.316.448 medialunas, 4.585.619 hamburguesas -que la posicionan como la segunda en ventas a nivel nacional- y 2.021.036 alfajores.

El líder de los dueños de estaciones de servicio de San Juan apuntó en declaraciones a Radio Sarmiento este miércoles que "hay estudios que hoy la tienda representa casi el 30% del ingreso en la estación de servicio, lo cual significa una porcentaje muy alto y muy interesante. De hecho, acá en la provincia, nosotros, todos los consumidores, se están dando cuenta, están viendo que hay cambios en las estaciones de servicio, que hay remodelaciones de tiendas, que hay más servicios, que hay más insumos, más artículos a la venta y demás".

Analizó que esta estrategia es necesaria para sobrevivir en el nuevo mercado: "claramente que hay que reinventarse, lo dije hace dos años cuando asumí como presidente, las estaciones de servicio se tienen que reinventar, tienen que hacer cosas distintas, así también el servicompras, como los lavaderos, los lubricantes y demás unidades de negocio dentro de nuestro establecimiento para poder llegar a nuestro punto de equilibrio".

Caruso analizó que "antes la tienda era una unidad de negocio que casi todos la teníamos desatendida, o no atendida como la tenemos ahora en la actualidad. Entendemos que la comodidad del estacionamiento, de los horarios que tenemos nosotros, de la calidad del producto, porque realmente si se ha ganado esa pulseada con los bares y demás, es porque la calidad del producto que comercializamos nosotros realmente es premium. Y de hecho, la verdad es que los clientes dicen 'yo voy a la estación servicio porque sé que el café es bueno'".

Además, el empresario destacó que el público es cada vez más exigente: "hoy toda la gente que sirve café está capacitada, hay muchos cursos de baristas en la actualidad que van haciendo los operarios para poder estar a la altura de lo que requiere el cliente, en tal modo que día a día el cliente se va poniendo más exigente a la hora de tomar un servicio".

Caruso remarcó la necesidad de que los empresarios del sector hagan sus inversiones para poder competir en mejores condiciones. "Entendemos que cada vez hay más incorporación de tecnología, que estamos en el boom de cambio generacional de las estaciones de servicio y los jóvenes hoy están al frente de los establecimientos donde la incorporación de tecnología es el eje principal de nuestra actividad. De hecho hay un boom de cambio de sistema operativo de las estaciones de servicio y todo esto indica que nuestro negocio está cambiando".

Agregó que "cada estación de servicio está adaptándose a cambios, realmente cada cambio significa una inversión, una logística, una adaptación, que realmente es para que el negocio siga funcionando. De hecho, vuelvo a repetir y hago mucho hincapié en esto del cambio generacional en las estaciones de servicio, porque es el momento donde en las mismas petroleras se está viendo que sus directivos están siendo jóvenes, que se está adaptando rápidamente la tecnología, y además que entendemos que tenemos consumidores muy exigentes, y tenemos que estar a la altura de eso".

¿Y el autodespacho?

"En San Juan tenemos una estación de servicio con autodespacho que está en Avenida Rawson de la bandera estatal (YPF). Todavía, las únicas estaciones con autoservicio en el país son de la bandera estatal, no son privados. Los privados estamos trabajando para poner esto en la tecnología. De hecho, yo soy uno de los que está próximo a abrir un surtidor de autoservicio, porque el público lo requiere", comentó Caruso sobre la nueva modalidad de surtidores para que los clientes se expendan por sí mismos el combustible.

"Hemos hecho muchas encuestas y todas nos marcan que más del 80% de los consumidores quieren este servicio de autodespacho. Después veremos en su momento si realmente lo ocupan o no", destacó Caruso.

Este servicio es seguido de cerca por el gremio de los estacioneros, ya que hay algunas lecturas de este fenómeno que dan cuenta de la pérdida de puestos de trabajo. En San Juan, una estación de servicio, en promedio, ocupa unos 18 trabajadores, según la información de la Cámara de Expendedores.

Por otro lado, el empresario dijo que no hay ninguna nueva estación que esté por abrir en San Juan. "Me sorprende que no esté una apertura de estaciones de servicio, porque realmente debería haber más aperturas. Pero esto es una cuestión de contexto, de inversiones, de negociaciones de las petroleras para abrir nuevos contratos, que es mucho más que abrir una estación de servicio en San Juan", argumentó.