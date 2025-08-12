Las estaciones de servicio sanjuaninas serán promotoras turísticas: de qué se trata la propuesta

En las estaciones de servicio se entregará folletos e información sobre la actividad turística en la provincia.

En los últimos días, al menos 74 estaciones de servicio sanjuaninas comenzarán a oficiar de promotoras turísticas de la provincia. Estos espacios comerciales recibirán material instructivo y códigos QR que permitirán brindar información turística actualizada y de fácil acceso a quienes visiten San Juan.

La propuesta se desarrollará tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan, a través del cual se estableció la colaboración para realizar acciones conjuntas que fomenten y promociones en turismo en San Juan.

“En esta primera instancia, se entregaron más de 300 pegatinas con QR para que se distribuyan en 74 estaciones de servicios de San Juan. Con esta iniciativa, los turistas que lleguen a diferentes puntos de la provincia podrán acceder a información turística inmediatamente”, informaron desde el Ministerio de Turismo sobre la iniciativa.

Y sumaron: “Esta acción tiene como objetivo dotar a los trabajadores del sector con herramientas clave para la asistencia al turista”. En la firma de convenio estuvieron presentes la Secretaria de Turismo, Belén Barboza; Marcelo Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible y funcionarios de la Secretaría.