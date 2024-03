Empresarios sanjuaninos quieren que se firme el "Pacto de Mayo": ¿por qué?

En San Juan, los empresarios consideran que si no se firma el Pacto de Mayo no llegarán inversiones.

Antonio Giménez, Presidente de la Cámara de Comercio Exterior: La llegada de inversiones es muy probable, de hecho, hay interés creciente en ese sentido. Cuanto más antes se logre estabilizar la economía y darle previsibilidad, las mismas llegarán. El acuerdo de gobernadores puede ser un gran aporte ya que es una expresión federal. Desde la entidad compartieron el comunicado de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (FECACERA), que integran, donde se manifiesta la adhesión a “la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global”, e indicaron que “en tiempos de desafíos sin precedentes, consideramos que resulta esencial unir fuerzas para avanzar hacia un futuro promisorio y sostenible”.

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial: El contexto actual para la llegada de inversiones foráneas ha mejorado, pero aún falta más previsibilidad. Es muy importante lograr un acuerdo con políticas de Estado que generen esa previsibilidad que necesitan las industrias y empresas. Si no se generan condiciones va ser muy difícil que se instalen en el país e inviertan. Es importantísimo que se logre un acuerdo que contenga a la industria y tambien a las inversiones locales, no solo a las extranjeras. En el contexto actual, entendemos que este llamado al diálogo ha sido algo muy importante, y esperamos que prime la coherencia, se proteja a la industria local y se generen las condiciones para que haya inversiones de extranjeros.

Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan: para que lleguen inversiones tienen que estar claras las condiciones. Si bien en la macro están haciendo las cosas bien, desde el punto de vista del gasto fiscal, de la reserva y del cumplimiento de los compromisos con los fondos y las organizaciones multilaterales, falta todavía un acuerdo fiscal con las provincias. Además, sería muy buena una reforma laboral donde todos ganen, que el empleado no pierda derechos, pero que el empleador no tenga la espada de Damocles que por juicios laborales se quede sin empresa. Tambien fondos argentinos dormidos que no se invierten en el país y no se va a producir hasta que haya confianza general. No creo que pase en el corto plazo si no hay un acuerdo fiscal más o menos pronto.

Julián Rins, Cámara Argentina de Construcción: Sí, considero que es fundamental el acuerdo con los gobernadores, que haya un sustento político para tomar las decisiones y que se dicten las normas necesarias para garantizar las inversiones extranjeras. En particular el capítulo que hace referencia al RIGI, que es básicamente la ley para grandes inversiones, que da garantías básicas. En la mayoría de los países se dan normalmente, pero por los antecedentes que tenemos en Argentina se requiere de una garantía adicional para que las inversiones puedan llegar. Las condiciones, los recursos, los proyectos están, tanto en minería, como en petróleo, conocimiento, industria del conocimiento. Aparentemente vamos en ese camino, hay que ver cómo termina de decantar todas las medidas económicas y, sobre todo, vuelvo a insistir; con lo legal, dar la seguridad jurídica para que las inversiones puedan saber de qué cuando se instalen en Argentina después van a poder importar los insumos que hace falta, van a poder retirar los dividendos y hacer el repago de las inversiones que han solicitado.

image.png

Industria de la uva

Gustavo Samper: Pte. de la Cámara Vitivinícola: Las inversiones pueden llegar, pero no en lo inmediato. Sosteniendo una cotización real del dólar junto con alguna reforma de los contratos de trabajo y dando más previsibilidad creería que la Argentina es muy buena opción de inversiones, y la minería seguramente va a ser la primera en explotar. Y sí, es decisivo un mínimo de acuerdo con las provincias creo que es fundamental que se llegue a un entendimiento y trabajar en conjunto. La unidad es fundamental, nadie sale solo de esta crisis.

Mauricio Colomé, presidente de la Cámara Bodeguera. Si bien las condiciones macro económicas son más atractivas y tienen un mejor panorama para el futuro es imprescindible un acuerdo político para determinar el rumbo de la economía para los próximos años. Hay muchas cosas pendientes, reforma laboral, seguridad jurídica, el dólar, etc.

Mirada minera

Ricardo Martínez, presidente de la Cámara Minera: Las inversiones han estado llegando a la Argentina para exploración. San Juan tiene inversiones sostenidas de más de 250 a 300 millones de dólares en promedio anual en los últimos años. Muchos proyectos han crecido sustancialmente, llegando a prefactibilidades y avances a permisos de explotación con inversiones muy fuertes. Los proyectos más avanzados, se han visto de alguna manera en stand by o no han llegado a concretarse por las variables macroeconómicas y tenemos la mayor concentración de potencial productivo de cobre a nivel nacional y quizás a nivel de Latinoamérica. Esto debe llevar a los gobiernos, principalmente provinciales, a mostrar esta decisión promovida a nivel nacional que haga lugar seguro a las inversiones más grandes y fuertes que hacen falta para la puesta en marcha de los proyectos. Así, se concretará la esperada producción nacional exportable que nos pondrá a niveles de sustentabilidad y crecimiento que merece la Argentina federal. Destacó que esa es la visión de la Cámara Minera y que esperan que se concrete pronto, “para beneficio de todas las comunidades que ansían estos desarrollos”.

Raúl Cabanay, vice presidente de la Cámara Minera. Difícil que lleguen inversiones en este contexto. No tan solo se necesita una macroeconomía ordenada, que es el primer paso que se viene dando. Después está la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica y una estabilidad política también es necesaria para esto. Creería que este Pacto de Mayo sería fundamental. Ojalá que nos podamos poner de acuerdo, pero sería fundamental que se logre eso. El país necesita de las inversiones urgentes porque la caída que tenemos estas cosas, este ordenamiento indefectiblemente lleva a una recesión que esperemos que salgamos lo más pronto posible y la única manera de salir de la recesión es que lleguen las inversiones.