lunes 3 de noviembre 2025

Mercado cambiario

El dólar inicia una nueva semana en San Juan con algo de estabilidad: el blue se vende a $1.470

La cotización del dólar durante el arranque de semana no presenta grandes variaciones en torno a los valores antes del fin de semana. Los detalles de las cotizaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Arranca una nueva semana y al menos según las cotizaciones, todo parece indicar que habrá cierta estabilidad tras las fluctuaciones sucedidas la semana pasada post elecciones. Aparentemente los cambios anunciados en el Gabinete nacional no generaron gran impacto, al menos en lo que es la cotización del dólar.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta. Si lo comparamos con los valores del viernes, se observa un aumento de $10, lo cual no implica un salto sorprendente.

En el caso del dólar blue, en la city porteña se encuentra en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, valores que llaman la atención ya que se encuentran por debajo del oficial. En el caso del blue en San Juan, conforme el sitio DolarSanJua.com, se encuentra a $1.370 la compra y $1.470 para venta, $5 menos que el dólar oficial. Cabe recordar que la cotización final se establece entre comprador y vendedor, siente éste un valor de referencia.

image

El dólar MEP se encuentra en $1.484,98 para la compra y $1.485,92 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.435 / compra $1.485
  • Banco Supervielle - venta $1.446 / compra $1.486
  • Banco BBVA - venta $1.430 / compra $1.485
  • Banco Columbia - venta $1.450 / compra $1.490
  • Banco Santander - venta $1.425 / compra $1.475
  • Banco ICBC - venta $1.410 / compra $1.480
  • Banco Galicia - venta $1.425 / compra $1.485
  • Banco Macro - venta $1.415 / compra $1.479
  • Banco de San Juan - venta $1.430 / compra $1.510

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

