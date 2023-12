El comercio sanjuanino no descarta más aumentos, caída en las ventas y, ¿corren peligro los puestos laborales?

El comercio sanjuanino es uno de los sectores que más ha sentido el impacto de la crisis económica y la inflación. Con un incremento de precios del 50% antes de los anuncios de Luis Caputo , ministro de Economía, referente de diversas cámaras expresan la difícil situación que están atravesando, donde no descartan que los puestos de trabajo se vean afectados.

Laura Zini, presidenta del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan indicó que desde el sector entienden que son medidas dentro de un plan de emergencia y urgencia, pero esperan que no sean por largo plazo, ya que afecta de lleno a la actividad. “Venimos todos los meses con caídas de ventas y el comercio llega sin espalda financiera. Esperemos que no peligren demasiado las fuentes de trabajo. La mano de obra directa se verá resentida, pero esperamos que no sea en gran cantidad”, precisó.