El comedor de la UNSJ, entre el ajuste y el aguante

El ajuste que está sufriendo la Universidad Nacional de San Juan también pega fuerte en uno de los servicios más sensibles que presta como es el comedor universitario. Dada la escalada de la inflación, estudian oficialmente establecer un sistema de cupos ya que resisten a la crisis en medio los aumentos de los insumos y la gran demanda, con la meta de que el plato de comida no deje de ser gratuito para el estudiante. Así lo confirmó este martes Lucas Molina, secretario de Bienestar Universitario de la UNSJ.

Molina resaltó que con estos índices de inflación, se acercan al camino de los cupos. "Hay rumores de que hay aumentos presupuestarios, pero todavía no nos llega ninguna resolución ni ningún dinero de más. Si la perspectiva se mantiene igual, vamos a tener que establecer un sistema de cupos. Hay una cierta expectativa de que haya un aumento presupuestario para gastos de funcionamiento, pero bueno, es una posibilidad", afirmó.

Actualmente están habilitados tres comedores universitarios, el del Complejo Deportivo El Palomar, que se cuenta con los turnos de almuerzo y cena; el Juan Gutiérrez, que está ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) detrás de la Facultad de Arquitectura, puntualmente; y el de la Facultad de Filosofía. En breve se prevé abrir el comedor de Agronomía, que está en la Unión Integrada de INTA, en Pocito, para algunos estudiantes de esa carrera que también se quedan ahí mañana y tarde.

El comedor es gratuito desde noviembre del 2022, por una serie de reclamos históricos que hicieron los estudiantes. "Nunca se fue actualizando el precio del ticket, y en un punto desde la gestión decidimos declarar su gratuidad, porque no era más eficiente controlar la demanda bien a través de formularios de inscripción que cobrar lo poquito que se cobraba", dijo el funcionario en diálogo con Radio Sarmiento.

El presupuesto del año pasado para el comedor universitario fue de 300 millones de pesos, y es lo que está asignado para este año también, por lo que todavía no hay anunciado ningún refuerzo presupuestario. "En los productos alimenticios y servicios se ha ido de todo muy caro", se lamentó Molina.

Cada una de las viandas diarias está cotizada en 1.800 pesos. Se trata de una vianda que incluye dos menús, que incluye una proteína como un pedazo de carne o un pollo con ensalada, más un plato de carbohidratos que puede ser unos fideos o unos ñoquis, más una fruta, pan y agua mineral.

Hoy se entregan 1.200 viandas en total. Este número va variando de acuerdo a la época del año, ahora se está entrando a la de más demanda del año.

Cupos en estudio para el comedor de la UNSJ

"Estamos trabajando fuertemente en el control de la demanda del comedor. Afortunadamente, el año pasado pudimos desarrollar un sistema informático con estudiantes de la carrera Informática de la Facultad de Exactas que fueron guiados por un docente y nos entregaron un sistema que nos permite controlar no solamente el estudiante que se inscribe y haya rendido y aprobado dos materias en el último año, sino también que el que se inscriba efectivamente vaya a comer. Si durante tres veces el alumno se inscribe y no fue al comedor, durante tres semanas no va a poder usarlo", informó el funcionario.

Agregó que "vamos a hacer mucho foco en que los estudiantes que coman en el comedor sean estudiantes que van a avanzados en su trayectoria estudiantil, y a la vez, que si se inscriben, asistan para que no se desperdicie la comida. El control va a estar muy riguroso en eso, en la demanda, y si llegado el caso no hay aumento presupuestario y sigue esta escalada de precios, vamos a tener que establecer unos cupos".

Según el Secretario de Bienestar Universitario, los cupos serían de acuerdo a los diferentes comedores con inscripción previa, hasta agotar los lugares disponibles. Pero remarcó que "todavía no es el escenario. Estamos preparados para ese escenario, y si lo tenemos que hacer por cuestiones presupuestarias, va a ser una determinación que tomaremos en ese momento, pero lo estamos visualizando".

El alumno para acceder al comedor, se anota mediante esta plataforma desarrollada el año pasado, que se inscribe desde la página web de la Universidad.

"Para inscribirse en El Palomar vos te podés inscribir siendo estudiante universitario o también siendo egresado, docente. Son dos vías diferentes pero que en el caso de los estudiantes son los mismos requisitos. Así que uno puede hacerse socio de El Palomar. Actualmente para los estudiantes cuesta 6.000 pesos el año y a la vez inscribirse en El Palomar. Pero son dos trámites diferentes", aclaró.

Sobre la posibilidad de cobrar esta vianda antes que poner cupos, el funcionario respondió que "lo evaluaremos en su momento. No es la situación actual. Actualmente podemos seguir trabajando. Damos abasto con la demanda que tenemos y el presupuesto con el que estamos trabajando. Pero estamos preparados para establecer los cupos si fuera necesario. Y pensamos que hay que sostener la gratuidad".

Molina dijo que "es algo que se ha hablado con organizaciones estudiantiles de la importancia de sostener la gratuidad hasta que se sortee toda esta crisis y podamos restablecer nuevos cupos si llegamos a esa determinación".

El funcionamiento del comedor y las becas representan el 2% del presupuesto de la UNSJ, dijo. "Yo coincido con que no es gratuito estrictamente porque lo paga el presupuesto universitario, pero para la universidad es una inversión. El comer no es un fin en sí mismo de ayudar a personas que lo necesiten, que evidentemente lo hace, sino también es una forma de garantizar o potenciar el desarrollo de las trayectorias estudiantiles de los alumnos. Entonces lo vemos como una cuestión muy esencial y así lo ve la dirigencia política mayoritaria de la Universidad porque sostiene a muchos estudiantes. Y con esta metodología, este sistema, que si uno rinde las dos materias puede acceder, también creemos que va a incentivar a que los chicos vayan rindiendo, que es lo que nosotros buscamos como universidad", analizó el funcionario del rector Tadeo Berenguer.