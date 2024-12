El bono de $100.000 y el aguinaldo para estatales sanjuaninos se pagarán antes de Navidad

El Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda , informó que el próximo 23 de diciembre de 2024 se acreditará el bono de $100.000 para los empleados de la Administración Pública Provincial. A la par, comunicó que la planta política de la gestión orreguista no percibirá dicho bono. Antes de Navidad se pagará también el aguinaldo.

Según el calendario oficial, el 21 de diciembre se acreditación de aguinaldo, el 23 de diciembre el bono de $100.000 y el 28 de diciembre será la acreditación de sueldos con el incremento del IPC de noviembre, que marcó 2,4 según el INDEC.

El Gobierno anunció que la mejora del bono será para todos los estatales, no solo los docentes y también confirmó que se dará a los contratados pero no se especificó el monto. Los que no lo tendrán serán los funcionarios, como ha pasado en otras oportunidades a lo largo del año, por decisión de Marcelo Orrego.

Algunos intendentes confirmaron que pagarán también un bono navideño, como Capital, Santa Lucía, Rawson, Chimbas y Calingasta, en diferentes formatos. Lo que queda dilucidar es si Orrego les concederá una ayuda a los municipios para que puedan aplicar esta mejora en sus propios empleados, ya que hasta ahora deberán enfrentarla con fondos departamentales. Esa decisión se espera que el gobernador la tome a su regreso de su viaje a Europa, invitado como presidente de la Mesa del Cobre nacional.

La inyección de fondos en San Juan para las Fiestas se espera con ansias en el comercio local porque dinamiza el consumo. Hay una proyección oficial de que serán unos 500 millones de pesos extra los que circularán, que son los que implica para el Gobierno esta recomposición salarial para diciembre destinada a los estatales provinciales.