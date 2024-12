El aumento ofertado a los estatales de San Juan inyectará unos $500 millones extra al consumo para las Fiestas

Todo este esquema implica un desembolso adicional para el Ministerio de Hacienda, que deberá engrosar la grilla salarial con recursos propios. Esto se traduce en unos 500 millones de pesos extra que se inyectarán en los bolsillos de todos los estatales provinciales de San Juan, lo que se prevé que indirectamente beneficie al comercio local, ya que es un circulante que irá mayormente al consumo.

"En la anterior propuesta era algo algo aproximado a 4.800 millones por mes. Por supuesto, que se compone luego mes a mes, porque eso hay que, al mes siguiente esa es la base de cálculo para lo demás, se compone fundamentalmente con la antigüedad, que en San Juan se paga hasta 5% de antigüedad por año en las personas que tienen más de 25 años de antigüedad, con lo cual la nómina se aumenta en algunos casos hasta un 150% más por antigüedad y eso es como si tuviera dos empleados y medio, por cada uno que tiene el máximo de la antigüedad. Así, la composición del gasto se incrementa muy fuerte, por eso es que no se pueden otorgar aumentos tan grandes, porque después se hace una bola impagable", explicó el funcionario orreguista, en diálogo con Estación Claridad.

Detalló Achem que "la segunda propuesta va a rondar en el mes de diciembre un 0,6% más, es decir, estamos hablando de aproximadamente 500 millones más para el mes de diciembre Estaríamos hablando algo de 5.300 millones en total el pago de diciembre (la grilla salarial completa). En enero habría que ver, porque nosotros calculamos la inflación sobre 1,5 y si hay que calcular sobre 2,5 es un punto más, eso lo va a dar con precisión el Ministro de Economía, pero bueno, un punto más en la grilla salarial son 1.000 millones de pesos".

El secretario General de la Gobernación aseguró que con esta última propuesta no se pone en peligro la meta de no caer en déficit pero que se deberán redistribuir partidas. "Nosotros estimamos que con esa última propuesta, esperando que la inflación de enero no supere 2,5, saldríamos muy a raya. Casi con lo justo, sí, obviamente cediendo o disminuyendo alguna otra inversión que el gobernador pensaba hacer".

El funcionario afirmó que para dar el aumento mejorado, San Juan deberá achicar otros ítems. "Sí, necesariamente, porque todos sabemos que no hay otro ingreso de dinero a la provincia que no sea por coparticipación federal, no vienen fondos extra de la Nación por ninguna otra forma de cobro. Así también la actividad económica al estar todavía, digamos, amesetada, en el sentido de que no hay un incremento de la actividad económica sustancial, por ende tampoco hay un incremento del cobro de los impuestos provinciales que nos permitan compensar, se viene manteniendo constante desde hace cuatro meses".

Analizó Achem que "el Gobierno viene recaudando exactamente lo mismo hace cuatro meses y viene pagando cada vez más hace cuatro meses".

También recaló Achem el impacto de este dinero circulante para reactivar el consumo en San Juan, y que esos fondos volverían en parte a las arcas del Estado a través del pago de impuestos. "Es un bono de 100 mil pesos que es muy probable que vaya en gran parte alimento y quizás en alguna parte algún tipo de regalo. Así que sí estamos convencidos de que va a ir al comercio, esto va a ayudar también al sector comercial que la viene remando muy fuerte y que va a ser positivo. También en la generación de empleo porque en la medida que si el comercio se dinamiza, se sostienen los empleos, entonces por eso la mirada es más amplia, es una política anticíclica".

Acentuó que "hoy la verdad que no podemos hacer una propuesta mejor de la que hemos hecho, el gobernador lo que nos ha pedido es seguir sosteniendo el poder adquisitivo del salario y, en ese aspecto, apostar a que la inflación va a estar en el rango del 2,5% para enero. Es uno de los riesgos que hemos tomado con el ministro de economía para plantear que el aumento de enero sea equivalente al IPC, a lo cual bueno esperaremos que las medidas macroeconómicas nacionales sean positivas y eso haga que la inflación siga bajando".

El calendario de pago

El funcionario dio precisiones sobre las fechas de pago. Quedaron en juntarse con los gremios UDAP, UDA y AMET el 12 de diciembre, cuando se prevé que se conozca el anuncio del índice de inflación del mes de noviembre. "Nosotros ya vamos a tener ese día el índice exacto de lo que va a ser la inflación de noviembre y por lo tanto, a partir de ese momento se puede calcular el pago del aguinaldo y eso es lo que hace que se adelante la fecha de liquidación del sueldo. Hay que liquidar el aguinaldo con el aumento correspondiente al mes de diciembre para poder calcularlo y pagarlo el día 19, 20 de diciembre, que el ministro lo quiere pagar, creo que el 20. Ya lo va a anunciar él con exactitud", dijo.

Además, el funcionario precisó que el pago del bono de 100.000 pesos será para toda la administración pública, de planta permanente. "Así lo hemos previsto, se fue acordando, se acordó con UPCN el otro día y se acordó ahora también con los gremios docentes que sea de 100.000 pesos y se acordó también con ATSA y los otros gremios de salud", aseguró.

Todas estas mejoras se pagarán en diferentes fechas: primero el aguinaldo, después el bono y al final los salarios. El bono se va a liquidar para todos los trabajadores del Estado (hasta ahora solo PP) antes que los sueldos. Según dijo Achem, "va a ser el 24 de diciembre". Los docentes recibirán el pago del fondo de conectividad el 10 de diciembre aproximadamente. Después vendrá el pago del aguinaldo para todos los estatales alrededor del 20 de diciembre y por último los salarios con el aumento correspondiente al nivel de inflación, alrededor del 28 de diciembre.

"Así va a ser la escala de pago, es decir que entre el 20 y el 28 de diciembre va a estar todo el dinero tanto de bono, aguinaldo y sueldo en el bolsillo de los trabajadores estatales de la provincia de San Juan, así que esperamos que eso impacte positivamente en el resto de la actividad económica de la provincia", concluyó Achem,.