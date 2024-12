Confirmaron que los contratados estatales sanjuaninos también cobrarán un bono navideño

Tras la oferta del bono de 100.000 pesos que el Gobierno de San Juan pagará a todos los estatales provinciales de planta permanente, oficialmente prevén pagar el bono navideño también a los contratados provinciales. No se precisó de cuánto. Se trata de una suma fija no remunerativa y no bonificable a pagar por única vez, que para los provinciales se prevé depositar en los cajeros el 24 de diciembre.