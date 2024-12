La paritaria docente cerró sin acuerdo y quedó firme la oferta salarial de subir por inflación y dar un bono navideño

Tras 8 horas de nueva negociación, los gremios docentes y el Gobierno de San Juan no llegaron a un acuerdo sobre la mejora salarial para diciembre y enero, de manera que la patronal dispondrá de la liquidación de los salarios aplicando la última oferta extendida la semana pasada por los ministros Roberto Gutiérrez (Economía), Silvia Fuentes (Educación) y Emilio Achem (Secretaría General de la Gobernación) a los referentes de UDAP, UDA y AMET.

Si bien hubo una intensa charla en el despacho de Fuentes del Centro Cívico, la parte oficial reiteró la propuesta que ya había anunciado públicamente que era la última y definitiva en virtud de que no hay fondos para financiar otro esquema. La oferta que se confirmó es la de aumentar los salarios de diciembre en virtud del índice de inflación de noviembre, y en enero lo mismo, con el IPC de diciembre, a cuenta de la negociación de 2025. Además, el pago en dicembre de un bono navideño, de 100.000 pesos, en concepto de suma fija no remunerativa y no bonificable.

Los gremios, representados por patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), dejaron constancia en el acta de que la parte gremial "considera que no tiene más opciones que rechazar la propuesta salarial, dado que es la misma que la sesión anterior". Y reiteraron una serie de peticiones.

Los gremios ratificaron su voluntad de diálogo y adviertieron que si se da la liquidación, quedan en libertad de acción para tomar medidas. A la par, pidieron fecha para los primeros días de febrero de 2025 para tratar el salario de ese mes con antelacion. Esto no es un dato menor porque las clases están previstas para iniciar a fines de febrero y no en marzo como años anteriores.

El gobierno se comprometió a llamar antes del 30 de diciembre a una reunión para tratar el decreto 1890 y modificaciones, que es de interés de los docentes.

Lo que determine el Gobierno con los docentes, que se encamina a liquidar salarios de acuerdo a la oferta mencionada, es clave porque este acuerdo es el que se replica en toda la administración pública provincial, es decir, escalafón general y profesionales de la salud.