Economistas sanjuaninos analizaron la llegada de Batakis: qué se viene

-"El cambio de ayer no deja de ser positivo ya que se ha eliminado uno de los mayores problemas que es la incertidumbre, hasta el viernes teníamos un ministro que respondía a Alberto Fernández que se llevaba a las patadas con lo que pensaba el kirchnerismo. Esto generaba un gran nivel de incertidumbre porque en el medio de este tironeo estábamos los argentinos. De ahí en más ahora se podrá estar más o menos de acuerdo con la ideología pero ayer asistimos a la crónica de una muerte anunciada, el gobierno de Alberto terminó de fallecer y ahora veremos kirchnerismo puro, al menos una única bajada de línea, economía deberá ver como transita este tercer gobierno de Cristina Fernández. Uno podía preverlo pero no lo sabía por la dicotomía que había en el Gobierno que desde ayer no está. Habrá sectores que se podrán beneficiar o perjudicar pero ya no habrá un doble comando. El nombre acá es secundario, un funcionario público que aplique la visión de la vicepresidenta".

-"Se puede esperar que se profundicen las medidas que han venido tomando en la retención de las exportaciones, aumento de tarifas para sectores que no votan el sector político, el déficit fiscal no es problema porque es por el gasto público y lo hace el Estado y ese es el relato. Es una visión absolutamente retrógrada que hace que la inflación tenga valores estratosféricos. Lo que viene es una economía de guerra con los ojos puestos en las elecciones 2023".

-"El problema de un gobierno que no permite que los mercados funcionen es poco lo que el ciudadano puede prever porque todo depende del funcionario de turno que se levanta de mal humor y aumenta la presión tributaria. Eso va cercenando los planes de inversión a largo plazo, vamos a vivir una economía ceñida al corto plazo y los países no se desarrollan así, con una visión tan estatista de la economía no es posible. Se va a hacer una política totalmente electoralista, para ganar las elecciones del año próximo".

-"Por más que haya feriado en Estados Unidos los mercados siguen operando, hay cotizaciones en mercados paralelos, acá lo importante es ver qué hará el kirchnerismo de cara al 2023 y qué medidas van a profundizar, partiendo de que es un gobierno con 70% de desaprobación".

Diego Hagmann: "Si Batakis no tiene amplio respaldo político se le va a complicar"

-"Si vamos a analizar los resultados de la gestión de Guzmán deberíamos analizar cómo estaba la deuda pública cuando asumió y cuándo se fue, pobreza, tipo de cambio, todas las variables económicas. La conclusión es que la gestión no fue buena. La deuda externa en dólares la pateó para adelante no hubo disminución, la pobreza y el tipo de cambio con dólar a $140 cuando asumió con uno de $59.80".

-"Para mí con esta ministra juega por un lado la imagen o capacidad técnica y por otro lado el poder político. Ya lo hemos visto a un Cavallo con Menem con respaldo político y con De la Rúa con respaldo diezmado, no es lo mismo. Qué puede pasar ahora, depende del respaldo político que tiene. Más allá de quién lo defina lo debe tener. La Argentina tiene un problema que va más allá de las finanzas públicas. Si no va a tener un amplio respaldo, se le va a complicar. En el contexto actual de la economía sin este apoyo va a estar limitado su accionar más allá de su capacidad técnica".

-"Batakis viene del campo de la actividad pública, generalmente están volcados más a las finanzas públicas, a nivel nacional hay que tener en cuenta otras variables que a nivel provincial no se tienen en cuenta. En las finanzas públicas parece una persona solvente en lo demás que se requiere genera incertidumbre".

-"¿Qué va a suceder ahora?, es de esperar que en la primera instancia los bonos tiendan a bajar como el tipo de cambio tienda a aumentar, es de esperar que el riesgo país aumente un poco. Es probable que se termine devaluando más en las primeras horas por lo menos hasta que se vea el accionar. No sabemos qué pasará en los próximos días, esperamos que no haya una corrida".

-"Para la gente, antes de constituir un plazo fijo convendría ver qué está pasando en estos días y recién tomarlo, también por ahí esperar para comprar moneda extranjera, ver cómo esto avanza antes de decidir".