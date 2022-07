Dólares: el Gobierno amplió el cepo a las compras "puerta a puerta"

Luego de su reunión de directorio, el Banco Central dispuso que los bancos y proveedores no financieros de crédito no podrán financiar más las compras "puerta a puerta" en plataformas del exterior . Se trata de una medida para endurecer el flujo de divisas en tiempos de escasez de dólares .

Las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de: