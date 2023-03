"Dólar vino": semana de definiciones

Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) confirmaron que hoy se desarrollará una reunión en la Secretaria de Agricultura que conduce Juan José Bahillo, con técnicos del equipo del Ministerio de Economía, para avanzar en detalles de la instrumentación de la divisa. Las fechas fueron confirmadas este fin de semana durante la feria ExpoAgro, donde se reunieron el nuevo presidente de Coviar, el riojano Mario González, con Bahillo.

Lo que surja del encuentro será presentado al análisis el próximo miércoles al sector vitivinícola. Se estima que a la reunión se convocará a miembros de la COVIAR –donde se encuentran incluso los gobiernos provinciales-, como también a referentes de Bodegas de Argentina para presentarles el esquema propuesto por la Nación.

La expectativa se centra no solo en la implementación de una divisa más competitiva que la del dólar oficial que es la que se usa ahora para exportar, cuando los costos de insumos se pagan a dólar blue. Pero un dato importantísimo es que las bodegas han dejado en claro que su vigencia debe extenderse en el tiempo, porque el negocio de la exportación de vinos y mostos no es tan veloz como el de la soja. Esa fue la causa por la que fracasó el ‘dólar Malbec" que se anunció en noviembre pasado y que iba a tener vigencia solo hasta fin de año. Respecto al valor que debería tener esa divisa diferencial, obviamente esperan que se acerque lo más posible al informal "blue" o al dólar MEP.

Retenciones

En el sector privado también aguardan beneficios para todas las economías regionales, y no descartan que haya algún avance por la quita de retenciones a las exportaciones que ha realizado la vitivinicultura. En ese sentido esgrimen que el 4% de retenciones que se aplican actualmente, no causaría un gran impacto fiscal, pero en cambio sería de gran ayuda para que los exportadores puedan incrementar sus ventas al mundo. Actualmente el esquema de aplicación de las retenciones es de 4% para los establecimientos que exporten por encima del millón de dólares anuales, mientras que aquellos que exportan entre entre 500 mil dólares y el millón de dólares reciben una retención de 2%. En este rango intermedio hay 26 establecimientos (el 6% del total), los cuales captan el 3% del total del volumen exportado. Las empresas quieren lograr la quita impositiva de estos segmentos. Por debajo de los 500 mil dólares de exportación no se cobran retenciones.

La implementación de medidas para mejorar las exportaciones es esperada con ansias por la vitivinicultura. En el primer bimestre de 2023 las ventas al exterior de vino cayeron 23,7% con una reducción de ventas de casi el 16% en fraccionados y del 41,7% en graneles.