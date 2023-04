Dólar agro: no arranca y en San Juan se suman a pedir un tipo de cambio único

Los exportadores sanjuaninos salieron a reclamar hoy que la Nación aplique un tipo de cambio único y más competitivo no solo para el agro, sino además para sectores de Servicios e Industria, según se informó desde la Cámara de Comercio Exterior de San Juan (Cacex) . La entidad sanjuanina se sumó al pedido de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera) que criticó la existencia de decenas de tipos de cambios diferentes en el país que crean confusión.

Esa entidad emitió un comunicado solicitando al gobierno nacional la implementación de un tipo de cambio único y competitivo para todos los sectores de la industria y de servicios. Además, Fecacera manifestó su deseo de que el tipo de cambio especial a $300 anunciado recientemente sea accesible para todos los exportadores, y no sólo para algunos sectores.

Antonio Giménez, presidente de la Cacex, explicó que todavía ningún exportador sanjuanino ha podido vender productos al mundo con el nuevo tipo de cambio, porque a pesar de los anuncios y la publicación en el Boletín Oficial, no se conoce el detalle ni los alcances. ‘’Es una norma que no tiene aplicación porque no ha salido la reglamentación”, lamentó el empresario quien ayer participó de un encuentro entre las diferentes cámaras exportadoras del país que acaban de emitir este comunicado. Justamente, como se esperan precisiones de parte del gobierno nacional a fines de esta semana, los exportadores salieron con un duro comunicado.

En el documento indican que los sectores de la industria y de los servicios deberían considerarse parte de las economías regionales, por lo que insisten en contar con un dólar único. “Los representantes de empresas exportadoras de los diferentes sectores productivos - industriales y de servicios- y de todas las regiones del país, consideramos necesario y también positivo que este tipo de cambio especial recientemente anunciado por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 194/23 fuera accesible para todos los exportadores, no sólo para algunos sectores”, señalaron.

Agregan que la exportación es una actividad que se planifica y consolida a largo plazo, por lo que tener un tipo de cambio durante un tiempo breve, aunque sea más competitivo, no brinda las condiciones necesarias para poder acceder a nuevos mercados de exportación.

Asimismo, proponen que, ante las dificultades de muchas empresas para abastecerse de insumos importados, como así también la preocupación del Gobierno por el flujo saliente de divisas, “esta medida se podría extender para la importación de determinados productos”. Incluso dicen que de implementarse esa medida no solo se aportaría al financiamiento del Estado, sino también a dinamizar varios sectores económicos y contener la inflación.

El comunicado fue refrendado además por las Cámara de Comercio Exterior de Salta, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Tucumán, del Norte Santafesino, de Rafaela, de Iguazú, Entre Ríos y de Gualeguaychú. También las de San Francisco, Bahía Blanca, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, Puerto Madryn, Paso de los Libres. Además, se sumaron la Asociación de Empresarios Región Centro Argentino (AERCA) y la UCIM Mendoza.