Dólar agro en San Juan: para olivícolas no sirve y bodegueros, en duda

Tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de la puesta en marcha del dólar agro a $300, los exportadores olivícolas anticiparon que no podrán aprovecharlo por una cuestión de estacionalidad: están en plena cosecha y no tendrán casi aceitunas en conserva, ni aceite nuevo para vender en el plazo de 5 meses de vigencia del beneficio, según anticiparon desde la cámara que nuclea a este sector exportador. Por su parte, los bodegueros locales no tienen muchas expectativas, por el condicionante de mantener los precios del vino congelado en góndola para acceder al programa, en momentos de una inflación galopante.