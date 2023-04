Dólar agro a $300 y ayuda por la sequía, las medidas anunciadas por Massa

Ayuda a los productores afectados por la sequía

La primera medida anunciada por Massa tiene impacto directo sobre los productores afectados por la sequía. “Hay mas de 69.000 productores en Argentina golpeados, dañados, con pérdidas en algunos casos irreparables y lo primero que hacemos es establecer la automaticidad de los beneficios de la emergencia para todos los productores”, aseguró.

En torno a esto, Massa anunció que “la primera medida esta enfocada en que parte de los recursos que va a generar la segunda medida que vamos a anunciar va a estar volcado para que el campo, que puede sostener exportaciones, le de una mano al campo que perdió todo. Es un circulo virtuoso que tenemos que tratar de construir entendiendo que el campo es uno de los grandes generadores de divisa y de trabajo en Argentina”.

Es por esto que el decreto establecerá suspender ejecuciones fiscales, ejecuciones bancarias, las percepciones de anticipos o adelantos de impuestos que cobra el Estado durante lo que dura la emergencia. Se asistirá a los productores afectados con aportes no reintegrables y con la posibilidad de acceder al mercado de crédito para encarar una mejor etapa productiva.

Dólar agro a $300

La segunda medida que se publicará por decreto está orientada a los exportadores, estableciendo una divisa diferencial para los exportadores de soja y derivados como también los que forman parte de las economías regionales.

En ese contexto señaló que el dólar diferencial para la soja y derivados entrará en vigencia del 8 de abril al 31 de mayo; mientras que el tipo de cambio diferencial para las economías regionales será del 8 de abril al 30 de agosto.

Un detalle no menor es que para poder acceder al dólar agro los exportadores deberán formar parte del programa de precios nacional, mantener el empleo y garantizar el volumen y abastecimiento de producción.

Castigo a las empresas que no blanqueen sus dólares

“El tercer decreto está enfocado en aquellos que no juegan limpio. Desgraciadamente cada uno tiene un plazo de 180 días, y hay muchos que hacen el esfuerzo, acumulan reservas, ayudan en la programación de la política de fortalecimiento de reservas; mientras que hay otros que especulan y le hacen trampa al Estado. La tercera medida esta enfocada a los más de 3.700 millones de dólares de empresas argentinas exportadoras que no han cumplido con la liquidación de los dólares que exportaron. En ese caso vamos a ser muy duros. Vamos a establecer un mecanismo de suspensión del CUIT vencidos los plazos establecidos en el decreto. Aspiramos a que los que evadieron su obligación se transformen en personas no hábiles comercialmente, porque le hacen daños a las empresas de Argentina, sino también a la credibilidad de la moneda”, señaló Massa.

No solo se impulsará la baja de CUIT, sino que también se imposibilitará a las empresas a acceder al mercado de cambio. “Les damos 30 días par que hagan lo que la ley les manda a hacer”, dijo tajante el funcionario nacional.

Programa de Incremento Exportador

Estas medidas se formalizarán una vez publicados los decretos en las próximas horas.