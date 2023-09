Devolución del IVA en San Juan: mucho uso de débito, pero poco movimiento en las ventas

Por medio de la Resolución General 5418/2023 publicada en el Boletín Oficial, AFIP y el Gobierno Nacional pusieron en marcha la devolución del IVA . En San Juan, la medida fue bien aceptada por los usuarios que comenzaron a usar el plástico, pero desde el sector comercial destacan que, a pesar de ello, no han detectado un impacto positivo en las ventas.

Tiempo de San Juan consultó a los referentes de las distintas cámaras de comercio, que tienen entre sus afiliados a empresarios del rubro alimenticio. Todos señalaron que en los locales donde hay devolución del IVA aumentó el consumo con tarjeta de débito. Incluso hay consumidores que cambiaron la forma de pago, para hacerlo bajo esta modalidad; pero no aumentaron las ventas.

“Es increíble cómo se ha notado la intención de la gente de pagar con tarjeta y andar con el plástico para aprovechar la devolución”, comentó César Agulles, presidente de la Cámara de Comercio de Caucete. En la misma línea se expresó Laura Zini, del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, pero indicó que eso no implica que hayan aumentado las ventas. Por su parte Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan indicó que en el comercio minorista no ha influido de manera notoria la medida.

Desde Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga aseguró que la devolución del IVA impactó en los precios de lista que reciben en los locales gastronómicos, donde han detectado una queja generalizada. Esto es porque desde que se implementó la medida, han registrado aumento en algunos alimentos, y si bien la devolución del IVA beneficia a los consumidores, no sucede lo mismo en el caso de los gastronómicos que deben acceder a los insumos para sus producciones.

“Esta semana comenzaron a llegar listas de precios nuevas en casi todos los rubros, con piso de 10% en lácteos y papas, y topes de entre 25 y 30% en aceites. Las harinas 20% y algunos enlatados entre 20 y 25%. Prácticamente, todo el mundo aumentó sus productos”, señaló un empresario gastronómico, asegurando que lamentablemente estos aumentos deben ser trasladados a los costos finales, lo que genera un impacto negativo.

Por su parte, Mario Gee, integrante de la Cámara de Supermercadisdtas de San Juan y dueño de un supermercado, aseguró que se sostiene desde hace un tiempo la intención del consumidor de buscar las mejores alternativas que le permita ahorrar. “Esta toda la gente prendida con esto, le interesa porque es una devolución. También está Billetera San Juan y la gente aprovecha cualquier medio de pago que le permita ahorrar”, aseguró.

Y continuó: “Si bien hay más consumidores con plástico, no hemos notado mayor presencia de gente en los lcales. El consumidor va buscando primero el mejor precio, y luego la forma de pago que les convenga. No hemos visto mucho movimiento, pero si mucha gente pagando con débito. Hoy todo suma, no es solo ir a comprar, ahora se buscan opciones, calidad, precio, variedad y promociones”.

El incremento del uso de débito se notó durante los primeros días de implementada la medida. El titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, aseguró que a una semana de implementada la medida habían devuelto a 3,3 millones de personas cerca de $ 7.700 millones, y no descartan que el monto ascienda con el paso del tiempo.