Ya hay avivadas en comercios de San Juan por la devolución del IVA

El funcionario dijo que "lo hemos hablado con todos los comerciantes, con todas las cámaras, tienen súper sabido esto, que no se puede cobrar adicional con tarjeta de débito ni con tarjeta de crédito en una sola cuota".

Pérez contó sobre qué casos encuentran en las inspecciones. "Lo que nos han manifestado, y nosotros hemos podido constatar esta actitud, cuando la persona hace una compra, cuando va a pagar, pasa la tarjeta de débito y automáticamente le dicen que tiene un incremento del 5%, porque es lo que le están cobrando a ellos los comercios desde AFIP por la utilización del IVA. Eso es absolutamente mentira, esto no está pasando, no le cobran esto, pero si están teniendo esa actitud. Están haciendo esto, de una manera que no nos gusta a nosotros, porque están en conocimiento de que no lo deben hacer".

Según los registros de la repartición incluso estas situaciones irregulares se da con comercios que hasta la semana pasada no estaban cobrando adicional en el uso de tarjeta de débito.

Es un hecho que según este plan, la plata la devuelve el Estado, es decir que los comercios no tienen por qué sentirse afectados. "Ayer justamente yo en lo particular recibí, que había dos comerciantes que habían hecho esto y la verdad que comerciante yo no entendía los argumentos que me daban, no los entendía porque no son válidos. Inclusive hablaba de una persecución a los comerciantes, que son los más afectados".

El subdirector de Defensa al Consumidor agregó que "yo considero que es una picardía tuya querer sacar una ventaja de un programa que está beneficiando inclusive a vos, porque vos en algún momento sos consumidor también. Entonces no entiendo por qué están haciendo esto".

"Fuertes multas"

El problema con el cobro de adicionales con tarjeta no es nuevo, según el funcionario. "Ellos ya saben de esto, no es que estén enterando ahora, nosotros llevamos dos años con estos programas, se les ha entregado copia de la resolución, se les ha entregado copia de las leyes de tarjeta de crédito, para que ellos sepan que no deben hacer esto, no deben cobrar, y habíamos logrado controlar la situación. Si bien había algunos negocios que seguían cobrando adicional, nos encontramos esta semana con esta novedad, que comenzaron a cobrar esta adicional".

Como consecuencia de estas irregularidades, se hicieron tres actas de infracción. Pérez enfatizó "vamos a salir muy fuertes con las multas, hemos estado hablando de empezar a colocar multas de 300 mil pesos en adelante, porque consideramos que una actitud que está afectando también a un programa que creemos que trae beneficios para todos nosotros, y no entendemos por qué los comercios tratan de sacar esta pequeña ventaja".

¿Cómo denunciar en Defensa al Consumidor?

Si sos víctima de alguna situación irregular o que te produzca dudas al comprar en San Juan, podes plantear tu denuncia o inquietud en la Dirección de Defensa al Consumidor provincial.

Para el reclamo tenés que presentar:

1 - NOTA: con una breve descripción de los hechos que dan origen a la denuncia ó reclamo. La misma debe contener: Nombre del Consumidor, D.N.I., Domicilio, Teléfono del denunciante.

2 - DOCUMENTACIÓN: la misma se refiere al original de todo lo concerniente a los hechos que se quieren denunciar (facturas, remitos, presupuestos, notas de reclamos, cartas,etc.). Se debe presentar en original y dos copias ( es decir tres juegos de copias para agregar a las actuaciones).

3 - Copia de D.N.I.

Procedimiento:

La denuncia es presencial.

El Denunciante deberá concurrir a la Dirección de Defensa al Consumidor situada en el Centro Cívico, Planta baja del centro cívico Núcleo 5

Horario de 8.00 a 12.00 horas, con toda la documentación detallada anteriormente a fin de evitar demoras.

También podés sacarte dudas llamando al 4306408 / 4306408 o por e-mail: [email protected]